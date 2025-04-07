快訊

苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

綠委點名蔡英文率隊談對美關稅？ 蔡辦回應了

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

年輕人無預警猝死？醫揭「4症狀」恐是SADS警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
根據研究，「突發心律失常死亡綜合症」多見於年輕族群，特別是年輕運動員。示意圖／ingimage
根據研究，「突發心律失常死亡綜合症」多見於年輕族群，特別是年輕運動員。示意圖／ingimage

瑞典最新研究指出，一項常見卻鮮少被深入探討的猝死原因「突發心律失常死亡綜合症」（SADS），其實在發作前可能已有預警症狀。研究人員呼籲，若能提早辨識這些身體訊號，有望預防悲劇發生，挽救年輕生命。

根據外媒「THE Sun」報導，SADS即「突發心律失常死亡綜合症」（Sudden Arrhythmic Death Syndrome），是一種無明顯器質性心臟病變，卻突然發生心跳停止、導致死亡的情況，多見於年輕族群，特別是年輕運動員。

該研究由瑞典哥德堡大學Sahlgrenska學院醫師托瑞爾（Matilda Frisk Torell）主導，針對2000年至2010年間，瑞典1至36歲年輕人猝死的903個病例進行深入分析，檢視死因判定、解剖報告、病歷、心電圖紀錄、檢體分析及家屬提供的資訊。

結果顯示，其中22%的猝死案例為SADS所致，64%為男性，平均年齡23歲。更值得注意的是，超過半數（52%）的患者在死亡前曾出現身體異常，包括心悸、昏厥、噁心嘔吐及感染症狀等。

研究也發現，約3%的SADS死者在發病前180天內曾到急診或住院，其中昏厥占4.2%、癲癇樣發作占3.5%。不過，僅11%的患者事前被診斷出心律異常，18%曾接受心電圖檢查並發現異常，以「預激症候群」（pre-excitation）最為常見，即心室某部分過早受到電流激活。

此外，研究中有17%的SADS患者曾被診斷出精神疾病，11%服用相關藥物。托瑞爾醫師表示，這顯示精神疾病本身或其治療方式，可能與SADS風險有所關聯，值得後續深入探討。

她強調，若能提高臨床醫療人員對「預激症狀」、癲癇樣發作、昏厥等警訊的敏感度，便有機會在年輕患者日常就診時，及早發現潛在風險、介入處置。研究也指出，腸胃不適或感染等輕微症狀，可能在某些體質特殊者身上，成為誘發心律失常的導火線。

瑞典 癲癇

延伸閱讀

6小時前預警猝死 台灣AI醫療系統獲海外金獎

平常健康的人都可能猝死！醫揭心臟病早期症狀與隱患「疼痛就要注意」

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

溫差恐破10度！北市發「危險預警」 醫示警2類人防猝死

相關新聞

鐘點看護移工被嫌貴 多元陪伴照顧服務試辦計畫延至今上路

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」日前因外界質疑收費過高而延後至今天正式上路，目前全國北、中、南、東共有6家公益團體提供...

青筋恐是健康警訊！ 醫曝關鍵「1處」映出心衰竭、肝硬化

某些人的皮膚上容易浮現出一條條青筋，讓人不禁擔心是否健康出現問題。重症醫師黃軒發文提醒民眾，若脖子上有青筋突起，則可能為「頸靜脈怒張」，這多見於心臟衰竭、肝硬化/腫大及上腔靜脈血液回流受阻等疾病。

更新了沒？Instagram 4大「訊息」新功能 聊天自帶BGM

看到有趣的貼文想要立即分享給國外親友又怕打擾對方？Instagram近期推出4項訊息新功能，讓大家不論是早鳥還是夜貓子，...

吸一口治憂鬱？「笑氣」成醫療新希望 環保署警告：目前仍為管制品

美國最新研究顯示，一氧化二氮（俗稱「笑氣」）除用於麻醉與止痛外，低劑量吸入也可能對治療憂鬱症有顯著的效果。研究團隊指出，笑氣在進入體內後數分鐘即被代謝，卻能對大腦產生長達數日的情緒改善效應，開啟抗憂鬱藥物研發新方向。

年輕人無預警猝死？醫揭「4症狀」恐是SADS警訊

瑞典最新研究指出，一項常見卻鮮少被深入探討的猝死原因「突發心律失常死亡綜合症」（SADS），其實在發作前可能已有預警症狀。研究人員呼籲，若能提早辨識這些身體訊號，有望預防悲劇發生，挽救年輕生命。

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

全球掀起「吉卜力」AI生成圖像風潮，一度讓ChatGPT無法快速生成圖片，甚至OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）還要網友們冷靜，現在也有網友們漸漸出現「吉卜力」疲勞，不太願意再看到更多吉卜力AI生成圖片。就有網友分享「糖膠公仔」AI生成圖像步驟教學，讓自己變身成「可愛公仔」，聯合新聞網《科技玩家》也帶你操作一次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。