年輕人無預警猝死？醫揭「4症狀」恐是SADS警訊

瑞典最新研究指出，一項常見卻鮮少被深入探討的猝死原因「突發心律失常死亡綜合症」（SADS），其實在發作前可能已有預警症狀。研究人員呼籲，若能提早辨識這些身體訊號，有望預防悲劇發生，挽救年輕生命。

根據外媒「THE Sun」報導，SADS即「突發心律失常死亡綜合症」（Sudden Arrhythmic Death Syndrome），是一種無明顯器質性心臟病變，卻突然發生心跳停止、導致死亡的情況，多見於年輕族群，特別是年輕運動員。

該研究由瑞典哥德堡大學Sahlgrenska學院醫師托瑞爾（Matilda Frisk Torell）主導，針對2000年至2010年間，瑞典1至36歲年輕人猝死的903個病例進行深入分析，檢視死因判定、解剖報告、病歷、心電圖紀錄、檢體分析及家屬提供的資訊。

結果顯示，其中22%的猝死案例為SADS所致，64%為男性，平均年齡23歲。更值得注意的是，超過半數（52%）的患者在死亡前曾出現身體異常，包括心悸、昏厥、噁心嘔吐及感染症狀等。

研究也發現，約3%的SADS死者在發病前180天內曾到急診或住院，其中昏厥占4.2%、癲癇樣發作占3.5%。不過，僅11%的患者事前被診斷出心律異常，18%曾接受心電圖檢查並發現異常，以「預激症候群」（pre-excitation）最為常見，即心室某部分過早受到電流激活。

此外，研究中有17%的SADS患者曾被診斷出精神疾病，11%服用相關藥物。托瑞爾醫師表示，這顯示精神疾病本身或其治療方式，可能與SADS風險有所關聯，值得後續深入探討。

她強調，若能提高臨床醫療人員對「預激症狀」、癲癇樣發作、昏厥等警訊的敏感度，便有機會在年輕患者日常就診時，及早發現潛在風險、介入處置。研究也指出，腸胃不適或感染等輕微症狀，可能在某些體質特殊者身上，成為誘發心律失常的導火線。