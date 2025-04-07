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6小時前預警猝死 台灣AI醫療系統獲海外金獎

中央社／ 台北7日電

台灣AI人工智慧醫療再度躍上國際，衛福部資訊處長李建璋研發AI猝死預警系統，二度獲得愛迪生金牌獎，這項技術能在患者有猝死風險前6小時發出預警，有望減少一半以上猝死發生。

愛迪生獎素有「創新界奧斯卡」之稱，今年由NVIDIA執行長黃仁勳與前Intel執行長季辛格擔任頒獎嘉賓。李建璋帶領的研發團隊，繼2024年以元宇宙醫學影像系統榮獲美國愛迪生發明獎金牌，今年再度以AI猝死預警系統蟬聯金牌，成為少數能二度獲得最高榮譽的政府團隊。

李建璋今天接受媒體聯訪時表示，AI生命徵象預警系統可早期偵測猝死、休克和呼吸衰竭，除了即時分析病患的6大生命徵象預測猝死，特別的是還可像哆啦A夢未來電視，生成病患未來1小時呼吸、心跳、血壓、血氧等數據，讓醫療團隊可提早做出反應，搶救病人性命。

這個專案是華碩電腦與國科會產學合作計畫，耗時3年以上時間，在台大、國泰、中山、長庚等醫院進行驗證。李建璋說，這項系統在6個小時之前可提前預警，敏感度高達95%，系統特異度92%以上，不會無端警示無猝死危機者，避免醫護因假警報疲於奔命。

針對AI猝死預警系統可降低猝死風險，李建璋表示，由於系統剛落地，預計仍須1至2年進行相關統計，但以過去文獻分析，如果能夠提早預測患者猝死警示，基本上最起碼可降低一半以上猝死機率。

李建璋說，這項系統技術完全由國內自主研發，已在部立台中醫院實際應用。這個工具不只可適用於醫院，對目前推展的居家住院或長照機構病人安全都有很大幫助。這份榮耀不僅代表台灣智慧醫療實力獲得國際肯定，也象徵政府創新科技應用走向世界。

團隊 愛迪生 金牌

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