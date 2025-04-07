吸一口治憂鬱？「笑氣」成醫療新希望 環保署警告：目前仍為管制品

美國最新研究顯示，一氧化二氮（俗稱「笑氣」）除用於麻醉與止痛外，低劑量吸入也可能對治療憂鬱症有顯著的效果。研究團隊指出，笑氣在進入體內後數分鐘即被代謝，卻能對大腦產生長達數日的情緒改善效應，開啟抗憂鬱藥物研發新方向。

根據外媒「THE Sun」報導，該研究由芝加哥大學、賓州大學及華盛頓大學合作，近日發表於《Nature Communications》期刊。團隊針對遭受長期壓力的小鼠進行實驗，發現笑氣能迅速活化掌管情緒調節的特定腦神經元，使小鼠恢復活力、展現愉悅行為，例如主動飲用含糖水。

研究指出，這種活化作用與第五層錐體神經元（Layer V pyramidal neurons）中的SK2鉀離子通道有關。一般情況下，SK2通道會抑制神經元活動，但笑氣可阻斷該機制，促使神經元持續運作，從而活化整體腦部情緒迴路。

芝加哥大學麻醉學教授納格勒（Peter Nagele）表示：「我們觀察到，笑氣在短時間內產生顯著抗憂鬱效果，且對部分患者而言，效果可持續長達兩週，這是相當值得注意的現象」。

根據美國統計，約三分之一憂鬱症患者屬於「治療無效型」，即傳統抗憂鬱藥物無明顯療效，即使有效，也可能需數週時間才發揮作用。過去已有研究顯示，氯胺酮（ketamine）能快速改善情緒，此次研究則為笑氣的潛力提供進一步科學佐證。

納格勒強調，目前仍需更多研究確認笑氣對人腦的長期影響，並評估其是否可開發為安全、可控的藥物型態。他表示：「若能進一步了解相關神經機制，未來或許能研發出模擬笑氣作用的口服藥物，為長期受憂鬱困擾的患者提供更多治療選項」。

不過，研究團隊也提醒，笑氣目前仍屬於受管制藥品，過度或不當使用可能導致神經損傷、維生素缺乏，甚至死亡，民眾切勿私自使用。

根據環境部新聞專區公告，民眾未依規定持有笑氣，依法可處新臺幣3萬起到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高新臺幣1000萬元；另外，除特定用途經政府同意，笑氣必須添加具有惡臭味的「二氧化硫」，藉此遏止目前不當流用吸食情形。

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