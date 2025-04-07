鐘點看護移工被嫌貴 多元陪伴照顧服務試辦計畫延至今上路

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」日前因外界質疑收費過高而延後至今天正式上路，目前全國北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，支援民眾在「臨時」「短期」「緊急」等照顧協助。

勞動部指出，為回應民眾「臨短急」服務需求，包括長輩「臨」時有狀況卻找不到生活協助人力、外籍家庭看護空窗期請假返國「短」期需要人力、家人手術或病後需要「急」性後期生活協助等，勞動部已核定6家成立5年以上具有照顧服務專業的公益團體，聘用本國及外籍陪伴服務工作者。

勞動部表示，服務對象以家庭內有臨時、短期、緊急照顧需求的病患為主，如罹患癌症、遭遇車禍或意外事故、重大傷病等，於手術後就醫或出院返家需要生活協助卻未達失能者，提供全日、半日與部分時數等自費就醫陪伴或陪伴照顧服務。

勞動部說明，如民眾家中已聘有家庭看護移工、被看護者屬長照等級第2級至第8級者，有臨時、短期、緊急照顧需要，可優先使用有政府補助的「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」計畫，二者合計每年最高可達52天。

若擴大喘息及短期照顧52天補助時數已用滿，仍有臨時、短期、緊急照顧需要，也可自費使用本計畫服務。

勞動部進一步解釋，推動多元陪伴照顧的政策目的之一，是讓有照顧專業及聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用及訓練本國及外籍陪伴服務員，以一對多的照顧模式，幫助有緊急照顧需要的家庭，或出院有臨時短期服務需求者，可快速找到幫手，依自身需要安排時間及服務內容，且無須擔負管理責任，增加民眾多元選擇也創造更大的服務彈性。

目前6家公益團體包括服務雙北市的「中華民國紅心字會」；服務台中地區的「私立永信社會福利基金會」及「台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」；服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」；服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」；服務宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。