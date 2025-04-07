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二手酒害傷身更傷心 醫師：長期累積恐致憂鬱症

中央社／ 台北7日電

酒後發生社會事件層出不窮，精神科醫師潘俊宏表示，關注肇事者之外，受二手酒害的人同樣需要被重視，且語言暴力與肢體暴力一樣會造成創傷，長期累積可能出現憂鬱症

北市立聯合醫院松德院區一般精神科主任潘俊宏今天透過衛生局例行記者會說明，二手酒害是個人飲酒後對家人、朋友、陌生人或社會安全所造成的負面影響，包含家暴、酒駕等，大眾面對這類議題往往著重在肇事者身上，未足夠重視被影響者。

潘俊宏指出，根據國家衛生研究院調查，比起身體，二手酒害更常造成心理傷害，但曾受到二手酒害的人中，只有約1/3曾向外求助，且多是因為體外有傷口。

他說，心理上常見的二手酒害包含經歷飲酒者酒後怒吼、揚言威脅生命等，還有許多酒癮個案會出現忌妒妄想，無端懷疑伴侶外遇，讓受害者長期處在恐懼感中。

潘俊宏表示，這些言語雖不會導致受傷流血，但持續努力仍然無法停止家人飲酒的挫折及無助感，加上長期累積的創傷經驗，可能產生絕望、憂鬱、焦慮等心理問體，甚至許多人因此出現憂鬱症。

他期盼曾受到二手酒害的人都能重視自身健康並進一步尋求外部資源協助，同時呼籲民眾適量、最好避免飲酒，因為飲酒者在醉倒昏睡前，會先經歷「去抑制作用」，可能導致情緒失控、脫序及暴力。

台北市衛生局指出，身心遭受二手酒害的民眾，可利用衛福部「青壯世代心理健康支持方案」補助3次免費心理諮商，或向台北市社區心理衛生中心諮詢，有問題性飲酒或酒癮困擾的民眾也可多加利用。

北市 憂鬱症 衛生局

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