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台股暴跌逾2千點 醫師提醒要穩住 「4動」緩解恐慌情緒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台股開盤暴跌逾2千點，醫師呼籲，保持樂觀有助於勇敢面對困難。本報資料照片
台股開盤暴跌逾2千點，醫師呼籲，保持樂觀有助於勇敢面對困難。本報資料照片

美國總統川普於2日宣布「對等關稅」政策後，引發全球股災；台股今天上午開盤，也是綠油油一片，崩跌超過2000點，股民哀號遍野。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，「這只是暫時性現象」，民眾要穩住恐慌心理，多運動、活動、勞動、互動調劑身心，也提升健康意識。

許正典指出，不少人已經有「黑色星期一」的預期心理，今天台股開盤暴跌，止不住憂鬱，極度擔憂像是末日要來臨。他強調，股市會因天災、人禍而受到衝擊，前者是不可抗拒因素，後者則終將會過去。面對金融危機，最好的做法就是靜觀其變，把眼光放遠，相信一切都會好轉。

除了穩住心態，許正典建議，這段時間要多轉換思考情緒，試著轉移注意力，不要花太多時間在分析投資慘賠的數字，可多跟同溫層一起取暖、抒發心情。他說，對於沒有參與股市投資的局外人來說，可能很難感同身受，多跟朋友彼此分享類似的經驗、討拍，讓不安、憤怒與無力感有發洩出口。

面對股災，許正典提出「佛系生活態度」：反正天塌下來還有人頂著，日子總是要過，就應該維持正常作息，至少按時三餐、就寢，促進生理和情緒健康。他認為，保持樂觀有助於勇敢面對困難；亦可先審視個人的風險承受容忍度，並列出理財清單，思考該如何減少損傷。

「這一波股災，受影響最大的應該是金融業、進出口貿易商。」許正典說，民眾日常要多運動、活動、勞動、互動，適時紓解壓力。另外，多吃可促進分泌血清素、多巴胺的食物，例如雞蛋、肉類、優質的醣類、深綠色蔬菜、豆類製品等，不僅能協助穩定情緒，也能預防心血管疾病。

多靠「4動」維持愉快心情

運動：運動10分鐘左右，大腦就會開始分泌多巴胺，帶來快樂感。

活動：適時旅行、露營、植物觀察等戶外活動，或是靜態的打坐冥想、閱讀等個人休閒嗜好，調劑身心。

勞動：清掃家裡，讓居家環境保持整潔，藉由清理掉廢物，敞開心胸迎接改變。

互動：建立良好的人際關係，增強個體的心理健康，提升幸福感；多找親友互動，可強化改善憂鬱。

台股 情緒 運動

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