可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇，外帶更便利

循環杯正成為外帶飲品新趨勢！「可口可樂台灣分公司」再度攜手麥當勞，於今年4月推出「來麥當勞借循環杯 ，請你可口可樂®喝一杯」活動，鼓勵消費者體驗循環杯「甲地借、乙地還」的便利新生活，並有機會抽中可口可樂2025年台灣限量獨家循環杯。讓你暢飲可口可樂®，循環有態度！

隨著設有「好盒器」循環杯租借站的麥當勞門市擴增，從去年的46家擴展至今，全台有126家，在麥當勞使用循環杯喝飲料更加好借好還。(詳請見麥當勞設有循環杯站點) 此外，於麥當勞門市租借的循環杯也可至全台「好盒器」還杯站點歸還，不限原借杯門市，「好盒器」的全台各式商家合作站也已高達418個 (好盒器全台合作站點)，讓消費者能輕鬆在不同地點多加利用，提升外帶飲品便利性。

圖／可口可樂提供

預備備！4月「來麥當勞借循環杯 ，請你可口可樂®喝一杯」

今年4月23日起至5月21日止，消費者在麥當勞店內購買飲料並借用好盒器循環杯，歸還後即可於循環杯帳號上獲得一張免費可口可樂兌換券，並參加2025限量獨家循環杯抽獎活動，邀請大家用循環杯喝可樂，有態度更添樂趣。

此外，針對消費者關心的衛生問題，「好盒器」循環杯與全台餐飲店家合作，容器材質符合食品安全標準，清潔流程並依循衛福部食藥署「餐具清洗良好作業指引」，每季更委由SGS檢驗，確保消費者使用安心無虞。

圖／可口可樂提供

可口可樂支持循環杯使用，提供飲品更多選擇

可口可樂支持「重複利用取代一次性使用」的概念，產品包裝亦逐步納入循環再利用思維，引入再生材料使用，例如旗下鹼性水品牌「bonaqua®怡漾」，為全台第一個100%食品級再生塑料（rPET）瓶身，且移除瓶身標籤，更加提升回收便利性。同時，「可口可樂」和「雪碧」的主要包裝規格也已採用一定比例食品級再生塑料製造，公司未來將持續擴展再生材料的應用品項，探索更多飲品包裝做法。

可口可樂台灣分公司與麥當勞連續第三年合作，共同推動循環杯以及重複使用的概念。今日大家對共享單車習以為常，也熟悉在餐飲店常見的重複填充玻璃瓶包裝，相信逐漸普及的循環杯可與消費者一起創造循環和重複使用的更大效益。

「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂®喝一杯」共同響應循環杯活動：

■ 活動時間： 4月23日起至5月21日；兌換時間至5月31日

■ 活動內容：活動期間首次至提供循環杯服務之麥當勞餐廳，借用好盒器循環杯購買飲品，並在期限內歸還循環杯者，即可於好盒器LINE獲得麥當勞中杯可口可樂®免費兌換券乙張，（須使用於麥當勞櫃台借用之循環杯兌換），同時獲得可樂限量商品抽獎機會。提供循環杯租借服務麥當勞餐廳列表：https://www.mcdonalds.com/tw/zh-tw/whats-hot/2022ReusableCup.html