青筋恐是健康警訊！ 醫曝關鍵「1處」映出心衰竭、肝硬化

某些人的皮膚上容易浮現出一條條青筋，讓人不禁擔心是否健康出現問題。重症醫師黃軒發文提醒民眾，若脖子上有青筋突起，則可能為「頸靜脈怒張」，這多見於心臟衰竭、肝硬化/腫大及上腔靜脈血液回流受阻等疾病。

胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書粉專發文，表示靜脈血管的能見度，其實是身體的「天然透視鏡」，主要受以下五大日常因素影響：

1. 天生體質：皮膚較薄或白皙者，血管輪廓自然明顯。 2. 脂肪含量：體脂率低於18%時，靜脈可見度顯著提升。 3. 溫度變化：炎熱環境會使血管擴張達20%；冷敷15分鐘可改善顯現。 4. 年齡增長：40歲後皮下脂肪減少，血管顯現程度每年增加3%。 5. 職業特性：常搬重物者手部靜脈直徑平均增加0.5毫米。

黃軒提醒民眾，若在半年內出現靜脈凸起，且觸摸時有硬塊感，應儘速就醫檢查。他也點出身體各部位浮現青筋的警示：

1.上肢

手背血管浮凸：反映出腰椎長期過勞，如久坐上班族。

指節青筋明顯：40歲後多見，與末梢循環不良相關。

掌心靜脈網擴張：可能暗示消化系統機能異常。

2.頭頸

舌下靜脈曲張：心血管疾病風險指標，需定期檢測膽固醇。

頸靜脈怒張：脖子上常常有青筋凸起，稱之為頸靜脈怒張。頸靜脈是右心房的壓力象徵，凸出明顯告知我們心血管的靜脈壓增高，這可見於心臟衰竭、肝硬化/腫大及上腔靜脈血液回流受阻等疾病。

3.軀幹

胸前靜脈顯露：可能與荷爾蒙失調相關，女性經期前更明顯。

腹部青筋浮現：正常人腹壁皮下靜脈位置略深，同時有較多脂肪組織掩蓋，極少青筋顯露，但當發生肝硬化、腹水、腹腔內腫瘤壓迫臟器時，門靜脈和下腔靜脈會出現血液回流受阻，腹壁淺靜脈血管會膨脹，出現粗壯、扭曲的青筋。

4.下肢

膝後下肢靜脈擴張：關節炎患者常見現象，建議搭配關節活動度檢測。

小腿靜脈曲張：教師、櫃員等久站族群年發生率達15%。

這些靜脈曲張在中老年人群中比較常見。表層血管像蚯蚓一樣曲張，明顯凸出皮膚，呈團狀或結節狀，若沒有及時治療，可能破潰、出血、感染，形成血栓，最終導致老爛腳，甚至肺栓塞。

民眾平時在家，可以利用手機紀錄身體變化狀態，每小時做3分鐘踮腳運動，在洗澡時用冷熱水改善血管收縮功能；靜脈周圍出現褐色沉澱或皮膚潰瘍時，立即就診。30歲後每年可進行「血管彈性檢測」（如踝肱指數測量），搭配規律運動與均衡飲食，才能守住血管真正的健康。