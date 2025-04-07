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大林蒲遷村一再延宕 民團籲新材料循環園區環評應脫鉤

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今下午召開材料循環園區二階環評進行範疇界定會議，民間團體要求，新材料循環產業園區設置計畫環評應跟大林蒲遷村脫鉤，讓大林蒲早日遷村。記者李柏澔／攝影
環境部今下午召開材料循環園區二階環評進行範疇界定會議，民間團體要求，新材料循環產業園區設置計畫環評應跟大林蒲遷村脫鉤，讓大林蒲早日遷村。記者李柏澔／攝影

環境部今天下午召開材料循環園區二階環評進行範疇界定會議，民間團體在會議前於環境部前痛批，由於2019年來經濟部遲未送審環評，高雄大林蒲遷村案就遭一再拖延，雖今天進入二階環評的範疇界定，但經濟部所提開發內容仍然空洞，沒有具體開發規模，要求新材料循環產業園區設置計畫環評應跟大林蒲遷村脫鉤，讓大林蒲早日遷村，及早點脫離汙染重災區。

南部反空汙大聯盟發起人暨監督施政聯盟召集人陳椒華表示，2016年11月，前行政院長林全與前高雄市長陳菊到大林蒲向居民鞠躬道歉，表達政府進行國家重大工業建設卻讓大林蒲居民長年生活在汙染環境下，居民罹癌及死亡率遠高於全國平均，林全及陳菊都表示此地已不適合居住，提議遷村。

然而政府於2019年提出「新材料循環產業園區設置計畫」，預定2022年完成遷村，但遷村計畫遲無進展，規畫卻變成先完成「新材料循環產業園區設置計畫」環評，再啟動大林蒲遷村，導致8年來遷村仍遙遙無期。

陳椒華指出，經濟部所提出進入二階環評的「新材料循環產業園區設置計畫」中，只看到初步規畫引進產業類別，包括新材料產業、循環輔助產業、 循環服務產業等。其中，新材料產業包含化學類材料、橡膠製品、塑膠製品及金屬製品等製造業，占園區面積使用 比例約50%，但卻沒看到產業規模和估計汙染量，要求經濟部不要藉由二階環評來拖延大林蒲遷村，應修改大林蒲遷村計畫和環評脫鉤，讓遷村可立即啟動。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，大林蒲遷村卻仍受限於「新材料循環產業園區設置計畫」環評，高雄市長陳其邁近日說最快1年就遷村，這是另一張芭樂票嗎？

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，大林蒲和鳳鼻頭地區長期以來承受嚴重的工業汙染，一個400多年的聚落，從1970年代起被重工業環繞，到現在已經經過半個世紀，始終無法迎來一個真正該有的補償，「每當政府想要開發時，從來就不會說沒有錢，但當講到真正要為人民服務的工作時，政府永遠都會說自己缺錢。」

洪碩辰指出，行政院2019年提出「新材料循環產業園區設置計畫」，要求大林蒲遷村必須先完成新材料循環產業園區再啟動遷村，這就是完完全全的欺騙，大林蒲遷村不應該有任何附帶條件，政府應該儘速還給大林蒲該有的正義和補償，不應該再有更多的壓迫和汙染。

大林蒲遷村 材料 環評

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