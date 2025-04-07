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醫院個別總額上路 林靜儀：罕病專款專用不受衝擊

中央社／ 台北7日電

台北區健保小總額4月起上路，外界擔憂將會造成醫院不願進罕病用藥，衛生福利部次長林靜儀今天澄清，罕病藥費屬於專款專用，不受衝擊，制度可以討論和調整，但要基於正確資訊。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，俗稱醫院個別總額或小總額制度，每家醫院年度健保點數預設上限，超過部分就打折或不給付。

針對外界擔憂罕病藥物幾無藥價差，醫院賺不到錢，又占了額度，恐不願進藥，影響病患權益。林靜儀今天透過臉書（Facebook）澄清，罕病藥費是專款，不在個別醫院總額裡面，制度可以討論和調整，但要基於正確資訊，一起落實分級醫療制度，才能真正保障急重難罕。

林靜儀告訴中央社記者，健保總額分項非常多，罕病用藥是獨立項目，屬於專款專用，用本來計畫從健保費用移出，改採取公務預算支付，但擔心衛福部國民健康署申請不到足夠預算，保持健保專款專用，甚至爭取更多的公務預算挹注。

林靜儀重申，醫院小總額目的是讓大醫院調整、調節輕症下轉至基層診所，「要談醫院小總額會帶來的衝擊，只有輕症患者受影響」，輕症患者或穩定病情患者應該回歸基層就醫，不要小病就往大醫院跑，才能確保醫護人員能更專心照顧急重難罕症個案。

健保署長石崇良日前多次說明，罕病醫藥不列入醫院的個別總額分配，而是一般服務項目。罕見疾病患者與癌症病人等重大傷病患者，通常會在醫學中心就醫，屬於「剛性需求」受點值保障，會嚴格監控轉診情況，避免醫療延誤。如發生醫療延誤，將嚴格處分，確保罕病患者就醫權益。

健保總額 患者 林靜儀

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