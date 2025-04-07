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竹科寶山2期再生水不足增海淡水認購 環差補正再審
環境部今天審查「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫第2次環境影響差異分析報告專案小組初審會議。本案在環評委員要求開發單位補充說明使用再生水期程，建議補正再審。
本案開發單位為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，開發單位配合施工進度、再生水模組水質測試期程等，調整再生水用水期程，並配合政府供水規畫及期程，調整市政再生水內容。
原本再生水使用期程上，預定2020年將使用100%，但卻因施工延遲及市政再生水規畫未如預期影響，因此調整再生水用水規畫，新增海淡水認購量。而進駐廠商扣除生活用水外，分階段目標為2028年底使用實際用水量10%，209年底使用25%，2030年底使用30%。針對市政再生水部份，將配合政府供水規畫及期程使用再生水，除生活用水外，將100%使用再生水。
另配合水利署政策，2027年起開始認購海淡水，2030年底前若市政再生水供水不足，將取得足額海淡水認購量，符合減少自來水使用的目標，每日認購海淡水量約6.7萬噸。
環評委員針對海淡水認購量提出問題，認為海淡廠的產水不見得每年都能足額產出，假設遇到這樣的情況該如何處理？也有環委指出，整體用水規畫的不確定性仍然較高，且變更理由內容不夠詳實，僅以進駐廠商的工業再生水模廠進行實驗驗證，應進一步補充說明用水計畫變更的合理性。
此外，海淡水取代市政再生水的衍生用電需求、溫室氣體排放影響等潛在衝擊也應審慎評估。
本次環差在環委要求開發單位補充，認購新竹海淡水取代市政再生水的不足，此舉是否會影響新竹海淡水支援民生用水的功能，以及說明工業用水可全數使用再生水的具體期程，建議補正再審。
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