快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

聽新聞
0:00 / 0:00

初審通過！台鐵資產開發鬆綁 估30年收入可增1474億元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵償債基金包含台北機廠（圖）、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處土地，及877筆國有非公用土地開發，立法院交通委員會今決議通過修法鬆綁資產開發。圖為台北機廠變身國家鐵道博物館。圖／聯合報系資料照片
台鐵償債基金包含台北機廠（圖）、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處土地，及877筆國有非公用土地開發，立法院交通委員會今決議通過修法鬆綁資產開發。圖為台北機廠變身國家鐵道博物館。圖／聯合報系資料照片

台鐵去年公司化後，既有1700億元短期債務移轉至償債基金，交由鐵道局處理，立法院交通委員會今審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，使「台鐵局撥入資產及債務管理基金」的資產，不受國有財產法、文化資產保存法限制，得採多元活化運用方式，提高資產開發效益，經交通委員會審議後決議通過，後續提送院會審議。

台鐵表示，修法後增加容積標售跟不動產標售，可望帶來1762.9億元收益。此外，修法後，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處土地，及877筆國有非公用土地開發，盼30年能還清債務。

鐵道局長楊正君今指出，修法前，台北機廠30年總收入為15.81億元、台北車站E1E2特定專用區233.64億元、高雄港站及臨港線24.14億元、國產署經管國有非公用財產15.25億元，4大資產收入合計288.85億元。

修法後，台北機廠30年總收入為838.6億元、台北車站E1E2特定專用區726.56億元、高雄港站及臨港線155.87億元、國產署經管國有非公用財產41.87億元，4大資產收入合計1762.91億元，修法後總收入可增加1474.06億元。

交委會委員經審查、討論後，均支持台鐵資產開發鬆綁，最終決議通過出交委會，後續提送院會審議。

修法 台鐵 文化資產

延伸閱讀

立委擬修法活化台鐵資產 不受國有財產法、文資法限制

婦亡無親友？3筆土地遺產入國庫 養子30年後才認親...追討失敗

提升台東醫療能量 莊瑞雄和陳瑩協助馬偕找地擴建

高鐵與日立東芝簽約增補設計多6項目 新列車有望提前上路

相關新聞

台鐵票價6月23日調漲 內部信說明曝光：向前看齊光明在望

清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅政策，導致全球股市慘跌，今放假完首日台股重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9....

台鐵票價確定6月23日調漲 改點、電子票證縮短里程同步上路

台鐵董事會今年2月5日討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元，交通部政務次長伍勝園今...

台鐵漲價高鐵也調漲？交通部：2年後新車進來才適合談

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，預計6月23日上路，外界關注，高鐵票價是否也會跟著漲？交通部政務次長伍勝園今強調，...

台鐵北高票價從824元漲至975元 1張圖看各站新票價

台鐵董事會今年2月5日再討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8％，台鐵北高最高975元，後續送交通部審議，通...

青筋恐是健康警訊！ 醫曝關鍵「1處」映出心衰竭、肝硬化

某些人的皮膚上容易浮現出一條條青筋，讓人不禁擔心是否健康出現問題。重症醫師黃軒發文提醒民眾，若脖子上有青筋突起，則可能為「頸靜脈怒張」，這多見於心臟衰竭、肝硬化/腫大及上腔靜脈血液回流受阻等疾病。

台鐵花八千萬設太魯閣號事故紀念燈 立委：用減損安全來紀念 很諷刺

台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，在事故現場3處隧道內設置紀念燈光，但紀念燈光設置金額8138萬元，1年點亮5天。對於台鐵公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。