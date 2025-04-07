初審通過！台鐵資產開發鬆綁 估30年收入可增1474億元

台鐵去年公司化後，既有1700億元短期債務移轉至償債基金，交由鐵道局處理，立法院交通委員會今審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，使「台鐵局撥入資產及債務管理基金」的資產，不受國有財產法、文化資產保存法限制，得採多元活化運用方式，提高資產開發效益，經交通委員會審議後決議通過，後續提送院會審議。

台鐵表示，修法後增加容積標售跟不動產標售，可望帶來1762.9億元收益。此外，修法後，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處土地，及877筆國有非公用土地開發，盼30年能還清債務。

鐵道局長楊正君今指出，修法前，台北機廠30年總收入為15.81億元、台北車站E1E2特定專用區233.64億元、高雄港站及臨港線24.14億元、國產署經管國有非公用財產15.25億元，4大資產收入合計288.85億元。

修法後，台北機廠30年總收入為838.6億元、台北車站E1E2特定專用區726.56億元、高雄港站及臨港線155.87億元、國產署經管國有非公用財產41.87億元，4大資產收入合計1762.91億元，修法後總收入可增加1474.06億元。

交委會委員經審查、討論後，均支持台鐵資產開發鬆綁，最終決議通過出交委會，後續提送院會審議。