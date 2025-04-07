更新了沒？Instagram 4大「訊息」新功能 聊天自帶BGM

看到有趣的貼文想要立即分享給國外親友又怕打擾對方？Instagram近期推出4項訊息新功能，讓大家不論是早鳥還是夜貓子，想傳訊的對象在哪個國家、時區，都可以不受時間地點傳訊表達心意、重要訊息不遺漏。

擔心深夜傳訊息吵到熟睡中的朋友？又或者想為旅居國外的親友獻上生日快樂又需考慮兩地時差？最新的「排程」功能讓你只要在聊天室長按訊息發送鍵，就能選擇訊息送出的時間點，讓大家的心意被準時送達。如果打錯字也還有反悔機會，只要在訊息送出前，從聊天室底部查看排定的訊息，長按想收回的內容，就能隨時將它刪除。

如果是在群組聊天室，擔心朋友們的熱烈發言洗掉重要資訊，「置頂」功能則確保最重要的訊息不被遺漏，只要長按訊息並選擇置頂，將該則訊息釘選到聊天室最上方，單個聊天室最多同時置頂3則訊息，讓大家一眼看見聚會時間地點或提醒事項等最重要的資訊。

不怕語言隔閡，訊息翻譯輔助陌生外語對話。圖／Meta提供

「音樂貼圖」新功能則是能以旋律共享每個心情瞬間，在聊天室輸入欄選擇「貼圖」> 「音樂」，就可以分享喜歡的歌曲，音樂會變成從封套取出的黑膠唱片獻給對方，對方只要點擊貼圖訊息，黑膠就會一邊旋轉一邊播放音樂，讓日常聊天也帶有沉浸式BGM。

另外，聊天對象是外國人也無須擔心，「訊息翻譯」新功能幫你解決語言隔閡，看到讀不懂的外語文字時，長按該則訊息並點選翻譯，文字下方就會跑出Instagram預設的偏好語言版本，就像內建翻譯年糕，不再怕雞同鴨講。