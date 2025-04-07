國中生染毒風險飆高81倍 國衛院最新研究與這因素有關

台灣青少年使用非法藥物問題備受重視，國衛院今發表研究指出，國內曾使用非法藥物的國中生，近80%曾使用愷他命，追蹤4年發現，有三分之一以上因再次使用非法藥物被教育、警政和衛政單位通報。專家指出，研究分析，家庭為低收入戶、貧窮或家人使用非法藥物及就學中斷與使用非法藥物密切相關。

上述研究計畫主持人、國衛院神經及精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜表示，國內未成年使用毒品終身盛行率約為1%，也就是說，每一百位未成年者中，會有1人使用毒品，研究團隊分析2013至2016年「教育部藥物濫用學生個案輔導管理系統資料」使用非法藥物的國中學生，對比2015年全國12至14歲國中生（一般族群青少年），藉由連結社福、健保、輟學紀錄等資料庫，進行4年追蹤研究。

陳娟瑜說，青少年使用毒品，不僅涉及性別、精神共病等個人特質，更深受家庭環境與學校狀況影響，如家中有人曾使用非法藥物，或青少年學習不穩定，都可能提高接觸非法藥物的風險；此研究特別關注三項核心介入因素，包括家庭層面的高風險家庭服務、個人健康層面的注意力不足過動症治療，及學校層面的中輟輔導措施。

依教育部、法務部統計，學生濫用藥物人數雖然逐年下降，但濫用藥物背後原因仍值得深究。陳娟瑜表示，研究分析，4年來曾使用非法藥物國中生1605人，在非法藥物使用上，使用愷他命占83%、安非他命17%。另使用非法藥物國中生屬於低收、貧窮家庭占比25.6%，為一般族群青少年低收及貧窮家庭7.9%的3倍，而使用非法藥物國中生家人使用毒品者占16%，更是一般族群青少年家人使用毒品者8倍。

研究也發現，在服務系統利用上，使用非法藥物國中生為高風險家庭者占11.4%，是一般族群青少年的14倍，而就學中斷占35%，更是一般族群青少年輟學81倍。

陳娟瑜說，由此可知，曾使用非法藥物的國中生其家庭與社會背景，普遍較一般族群青少年面臨更為劣勢的條件，如更高比率來自經濟弱勢家庭，或有家戶成員曾涉及毒品相關行為。近九分之一曾接受高風險家庭服務（現為脆弱家庭服務），曾經輟學的比率更高達三分之一，而這兩項數據皆遠超過一般青少年族群。

陳娟瑜指出，經過4年追蹤，有35%的學生曾因使用非法藥物再次被通報。進一步分析發現，高風險家庭介入服務有顯著的保護效果，降低非法藥物使用風險達43%，曾經輟學的青少年非法藥物再通報的風險則提升46%。研究成果已於2025年1月份刊登於成癮醫學權威期刊「International Journal of Drug Policy」。

陳娟瑜說，青少年期是嘗試及開始使用非法藥物的高峰階段，這類藥物使用會對青少年的生理、心理與社會發展造成不良影響，若在年齡越小發生，對未來的負面影響越大。

陳娟瑜建議，青少年非法藥物預防策略應強化教育、社政及醫療系統的跨領域合作，如在社會福利體系中針對高風險家庭提供毒品防治教育、在校園毒品預防方案中建立親師合作機制，主動接觸高風險學生家庭、強化中輟學生對非法藥物接觸的風險評估。

陳娟瑜說，研究團隊已與衛福部心理健康司及保護服務司合作，將相關研究成果提供作為政策參考，期望透過推動早期介入、跨系統合作及實證導向的整合性服務，能有效降低毒品對青少年健康及發展造成更嚴重的傷害。

衛福部保護司科長黃瑞雯說，自民國107年佈建社安網至今，已有156處社福中心輔導脆弱家庭，此研究已具體列出家庭貧窮、家人用毒、輟學等風險因子，未來將在社安網內加強相關服務及輔導。