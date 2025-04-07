骨折術後沾黏手抬不起來 復健治療3個月重拾靈活度
42歲陳姓女子騎機車車禍造成右手肱骨幹骨折，經骨科醫師肱骨復位內固定手術，術後恢復良好，10天後她又跌倒造成右手挫傷，術後近兩個月才開始復健，發現關節處腫脹沾黏導致右手抬不起，沒辦法自己扣內衣，物理治療師幫她復健3個月後，肩部已接近正常活動度。
童綜合醫院復健醫學部陳逸婷物理治療師，助患者原本抬不起來的右手半個月後可以抬高到45度，一個月後活動幅度從45度提升到90度，二個月後已經順利可以抬高到160度，三個月後肩部已接近正常活動度。
陳逸婷指出，術後為防止關節活動度受限、軟組織沾黏或肌肉萎縮等狀況發生，可積極復健做運動治療，能加速患部的痊癒。運動治療又稱為治療性運動，患者藉由治療性運動讓患側肢體適度的來伸展關節內軟組織、降低肌肉痙攣的發生、增加肢體動作的協調等；常見的運動治療處方包含伸展、阻力及耐力、協調與平衡等運動，對促進恢復與預防傷害都能給予最有效的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言