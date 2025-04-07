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骨折術後沾黏手抬不起來 復健治療3個月重拾靈活度

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童醫院陳逸婷物理治療師呼籲應該及早進行復健，減少並預防術後關節沾黏僵硬、軟組織沾黏、維持關節活動度，並且促進肩部功能性能力。圖／童醫院提供
童醫院陳逸婷物理治療師呼籲應該及早進行復健，減少並預防術後關節沾黏僵硬、軟組織沾黏、維持關節活動度，並且促進肩部功能性能力。圖／童醫院提供

42歲陳姓女子騎機車車禍造成右手肱骨幹骨折，經骨科醫師肱骨復位內固定手術，術後恢復良好，10天後她又跌倒造成右手挫傷，術後近兩個月才開始復健，發現關節處腫脹沾黏導致右手抬不起，沒辦法自己扣內衣，物理治療師幫她復健3個月後，肩部已接近正常活動度。

童綜合醫院復健醫學部陳逸婷物理治療師，助患者原本抬不起來的右手半個月後可以抬高到45度，一個月後活動幅度從45度提升到90度，二個月後已經順利可以抬高到160度，三個月後肩部已接近正常活動度。

陳逸婷指出，術後為防止關節活動度受限、軟組織沾黏或肌肉萎縮等狀況發生，可積極復健做運動治療，能加速患部的痊癒。運動治療又稱為治療性運動，患者藉由治療性運動讓患側肢體適度的來伸展關節內軟組織、降低肌肉痙攣的發生、增加肢體動作的協調等；常見的運動治療處方包含伸展、阻力及耐力、協調與平衡等運動，對促進恢復與預防傷害都能給予最有效的協助。

復健 患者 運動

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