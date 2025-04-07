對健康有害！家中常見「7種害蟲」恐咬人吸血 教授示警：別用手捏死

隨著季節變化，家中出現的各種昆蟲可能成為居家健康的隱形威脅。中興大學昆蟲系黃紹毅教授指出，居家常見的害蟲不僅會傳播疾病，還可能對房屋結構或食物造成破壞。黃教授強調，尤其要注意七種常見害蟲，包括蟑螂、蚊子、跳蚤、塵蟎、白蟻、米蟲與臭蟲。這些昆蟲可能攜帶病菌，對居住環境與居民健康帶來嚴重影響。

根據《三立新聞網》報導，黃紹毅教授介紹，蟑螂是最常見的害蟲之一，攜帶多種病菌，甚至會引起過敏反應。蚊子則是傳播登革熱和日本腦炎的主要媒介。跳蚤不僅會咬人引發過敏，還可能攜帶病菌；塵蟎則是引起呼吸道疾病的隱形殺手，尤其容易被忽視。黃教授還指出，白蟻會損害房屋結構，米蟲污染糧食，臭蟲則會咬人吸血，造成皮膚紅腫，這些害蟲都需要引起警覺。

為了有效防治這些害蟲，黃教授提出了幾個建議。首先，密封存放糧食，並定期清理食物殘渣，這有助於防止蟑螂和米蟲的滋生。對於蚊子，則要減少積水，並使用防蚊設備來加強防範。而針對跳蚤，定期清潔寵物並吸塵地毯可有效減少其數量。黃教授還建議，定期清洗床單和枕頭套，並使用除濕設備，來控制塵蟎的滋生。

此外，黃紹毅教授提醒民眾，處理害蟲時要謹慎。若直接徒手接觸或捏死昆蟲，可能會導致皮膚紅腫或過敏反應。最有效的防治方法是使用專業的滅蟲工具，如毒餌、白蟻藥劑和防蚊設備等。透過環境管理與科學防治，大家可以有效降低家中害蟲數量，營造更健康的居住環境。

黃紹毅也曾自豪表示，自己家中一隻蟑螂和螞蟻都沒有，最重要的是維持乾淨整潔，尤其是廚房，一定要保持乾燥，並清空食物殘渣，另外技術層面也很重要，可以購買「凝膠餌劑」，讓牠們帶回窩中，能看見顯著的效果。黃紹毅也建議，最好不要用拖鞋打蟑螂，因為牠們身上可能攜帶多種病原體，踩死可能會讓病菌噴濺在空氣中，造成衛生隱憂。