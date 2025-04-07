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莊瑞雄盼推出花東票價專屬優惠 台鐵擬朝1方向給折扣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委莊瑞雄盼研議推出花東票價專屬優惠，台鐵表示，可能朝離峰時段給予優惠。聯合報系資料照
立委莊瑞雄盼研議推出花東票價專屬優惠，台鐵表示，可能朝離峰時段給予優惠。聯合報系資料照

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，預計6月23日上路，立委莊瑞雄今重申，應考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，建議推出專屬優惠方案；交通部政務次長伍勝園表示，票價調漲除採遞遠遞減外，可能針對花東在「離峰時段給予優惠」，但目前還在研議中。

立法院交通委員會今天審議修法草案及質詢，莊瑞雄質詢時表示，台鐵此次票價調漲平均漲幅26.8％，雖對於持TPASS民眾沒有影響，但對於跨區通行的花東民眾來說負擔很大。

莊瑞雄指出，台鐵票價調漲，以台北至台東段票價平均漲幅約20％，台東至高雄莒光號、區間車票價漲幅約35％，而台東至高雄自強號票價漲幅高達近50％，台東人回家的路不應該是沈重的；先前交通部長陳世凱承諾會找台鐵研議，以會員等方式給予折扣。

莊瑞雄建議，對於跨區通行的花東居民，應推出返鄉、東部縣市往返票等優惠票，讓東部民眾輕鬆跨區，減少負擔；第二，提高跨區優惠折扣比率，對於花東到台北、台東、高雄等長途民眾給予更多折扣；第三，推出「周末、假日同行」優惠票種，不僅可促進國內旅遊，也能減輕民眾出行的票價壓力。

伍勝園表示，花東路途較長遠，目前票價調漲除採遞遠遞減外，考慮對於花東「在離峰時段給予優惠」 ，但目前研議中；對於立委的建議，伍勝園說，考慮整體公平原則，會再研議，盡量想辦法給予花東優惠，目前仍朝折扣、彈性票價方式來處理。

台東 票價 調漲

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