不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

許多人都知道熬夜對肝不好，但其實「睡太多」也可能對肝臟造成負擔。肝膽腸胃科醫師錢政弘引用哈佛研究指出，無論是夜間睡眠時間過長或過短，甚至白天午睡太久，都可能與脂肪肝或肝癌風險上升有關。研究發現，睡不到5小時的人，罹患肝癌的風險是正常睡眠者的2倍；睡超過9小時的人，風險也高出1.6倍；至於白天午睡時間超過1小時者，風險則增加約1.5倍。

錢政弘在臉書表示，這項由哈佛大學主導的大規模研究，共追蹤近29萬6000人、長達15年半，結果顯示，睡眠時長與肝病死亡率、肝癌發生率呈現「U型曲線」，睡太多或太少都可能對肝臟造成不良影響。

他進一步說明，睡眠品質若長期不佳，容易導致身體代謝失調、發炎反應增加與生理時鐘紊亂，進而損害肝臟。具體而言：

一、睡眠失衡會干擾血糖代謝，增加脂肪堆積在肝臟的風險，導致肥胖與脂肪肝。 二、睡太多或太少，都可能刺激發炎因子與氧化壓力生成，加快肝細胞損傷，甚至可能引發肝癌。 三、肝臟本身也有生理節律，與人體的褪黑激素密切相關。若作息紊亂，會妨礙肝臟進行解毒與修復功能。

錢政弘提醒，若想顧肝，最關鍵還是養成穩定規律的作息。建議每天保持7至8小時睡眠，白天若需補眠也不要超過1小時，才能有效避免肝臟陷入惡性循環。