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台鐵漲價高鐵也調漲？交通部：2年後新車進來才適合談

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長伍勝園強調，高鐵運量及營收持續成長，目前不適合談調漲，待2年後新車進來後，屆時成本增加，才是適合談的時機。聯合報系資料照
交通部政務次長伍勝園強調，高鐵運量及營收持續成長，目前不適合談調漲，待2年後新車進來後，屆時成本增加，才是適合談的時機。聯合報系資料照

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，預計6月23日上路，外界關注，高鐵票價是否也會跟著漲？交通部政務次長伍勝園今強調，高鐵運量及營收持續成長，目前不適合談調漲，待2年後新車進來後，屆時成本增加，才是適合談的時機。

立法院交通委員會今天審議修法草案及質詢，立委李昆澤質詢時表示，交通部每年4月會依台灣地區消費者物價總指數訂定基本費率，台灣高鐵公司根據此費率提出票價調整案，經董事會通過之後，再送立法院備查。

根據統計，高鐵在疫情前2019年旅客搭乘總人數為6741萬1248人、2023年7308萬6668人、2024年7825萬483人。

高鐵旅客日均人次部分，2019年18萬4688人次、2023年20萬237人次、2024年21萬3799人次，而今年光是累積到2月就達22萬4379人次；而高鐵營收部分，2023年498億元、2024年531億元，可見逐年增加。

李昆澤指出，2025年高鐵基本費率維持去年的4.551元，如依據費率，台北至高雄的單程票價有230元漲價空間，但高鐵並非每年都會調整票價，也會評估營運、市場供需及競爭狀況等，最後決定維持原票價。

李昆澤說，高鐵近年不管是旅客搭乘人數或營收都持續增加，認為今年應該維持原票價。

伍勝園表示，高鐵營運量一直在提升，以昨天清明連假最後一天來說，單日營運量達32萬人次，他個人也覺得目前不太適合去談漲價，也許2年之後，待高鐵新車進來、營業成本可能增加，屆時才是適合談調漲的時機，最後也強調，「今年不會，沒有接到通知要調漲」。

票價 調漲 高鐵

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