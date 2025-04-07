癌症免疫治療罕見副作用 長庚團隊發現預防利器

免疫藥物為癌症治療帶來曙光，雖獲良好殺敵效果，但可能產生罕見嚴重副作用，甚至致命，長庚醫院團隊找出預防利器，保留抗腫瘤免疫力，避免藥物不良反應發生。

腫瘤細胞很聰明，會釋放物質偽裝成普通細胞，讓免疫細胞不攻擊它。新型免疫療法激發人體自身免疫系統，攻擊癌細胞，提升癌症患者存活率，其中免疫檢查點抑制劑是抗癌提供新武器；免疫檢查點抑制劑在多種癌症類型皆有效，但免疫過度活化，可能誘導類似自體免疫不良反應。

據統計，這些不良反應多是皮膚、腸胃道和內分泌系統輕微症狀，其中皮膚發生率30%至50%最高，但仍可能出現發生率每百萬人約1至7人發病的嚴重藥物過敏反應，可能全身性產生紅疹與水泡，到大範圍皮膚破皮和黏膜潰瘍，可能引起多重器官衰竭而導致死亡，死亡率高達30%至40%。

「免疫是人體自帶，利用免疫抗癌是正確的路」，林口長庚血液腫瘤科主任張文震今天在記者會說明，免疫治療藥效強一定有風險，過去一直不知道副作用機轉，長庚醫院研究團隊終於找出嚴重副作用原因，研究發表於2024年12月國際期刊自然（Nature）的子期刊自然通訊 （Nature communication）。

研究團隊林口長庚醫院皮膚科藥物過敏中心主任陳俊賓說，免疫檢查點抑制劑引發皮膚嚴重免疫不良反應，與巨噬細胞釋放趨化因子CXCL10過度表達和免疫毒殺T細胞增多有關。CXCL10吸引免疫細胞到發炎或受損皮膚及組織部位，當過度表達造成毒殺T細胞引起皮膚破損、產生水泡。

研究團隊進一步使用抗腫瘤壞死因子TNF拮抗劑生物製劑，治療免疫檢查點抑制劑引起嚴重藥物過敏反應，患者皮膚復原速度顯著快於使用傳統類固醇治療患者，無再復發。陳俊賓說，這項研究結果有望成為未來治療和預防免疫檢查點抑制劑誘發皮膚不良反應，甚至可強化抗癌療效。

54歲轉移性三陰性乳癌患者阿美（化名）是這項新治療受惠者之一，免疫檢查點抑制劑是一線生機，雖然有效卻意外發生嚴重副作用，背部都是水泡，高劑量類固醇也壓不下症狀，幸好使用抗腫瘤壞死拮抗劑治療1週後病情控制穩定，後續持續免疫治療，腫瘤完全「清零」。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏說，針對癌症免疫藥物嚴重副作用治療，抗腫瘤壞死因子TNF拮抗劑生物製劑尚無健保給付。當接受免疫治療的癌症患者皮膚小紅疹逐漸進展為大水泡，發燒伴隨眼睛和嘴唇黏膜有潰爛等現象，一定要有所警覺，儘早就醫評估，避免產生嚴重併發症。