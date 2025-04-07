快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

寶山2期再生水不足提環差 環委憂影響民生再審

中央社／ 台北7日電

竹科寶山2期園區原訂民國119年100%使用再生水，然而工程延期而提環差計畫，盼以認購海水淡化廠產水補足。環評委員擔憂影響民生用水，要求說明使用再生水期程，本案補正再審。

環境部今天召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫環境影響說明書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。開發單位新竹科學園區管理局表示，因施工延遲及再生水規劃未如預期影響，調整再生水用水規劃，並新增海淡水認購量規劃。

開發單位表示，本案再生水廠原規劃114年再生水產水3萬CMD（每日立方公尺），預計將延至117年。主因在開發過程中發現填埋廢棄物、不明水路導入工區、協調既有祖墳遷葬等事件，再生水廠興建時間延遲。

開發單位指出，原訂119年9.7萬CMD用水量100%使用再生水，目前因工程延宕，目前尚未能確認100%使用再生水的時間。

開發單位強調，將新增海水淡化廠產水認購量規劃，116年起開始認購；若不足會與新竹縣政府協商，另外會配合水利署措施；並強調不影響新竹地區供水穩定性。

水利署補充，目前評估可支援新竹地區（含寶山2期）的用水量，但面對氣候變遷，仍希望開發單位能承諾100%使用再生水。

環評委員指出，海淡廠產水不一定逐年足額產出，若有不足應如何處理；民生、農業灌溉用水是否會被排擠，開發及調度需要更細部的說明，目前不確定性相當高。

環委要求開發單位以最劣情境，評估變更後對民生用水的影響；並具體說明工業用水全數使用再生水的期程。建議本案補充修正後再審。

新竹 海水淡化廠 科學

延伸閱讀

石門水庫寒流雨量大補6個月最高 桃竹農灌用水供二停三

影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

影／國1新竹寶山段大貨車「車頭狂燒」 塞車40分鐘

央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇

相關新聞

台鐵票價6月23日調漲 內部信說明曝光：向前看齊光明在望

清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅政策，導致全球股市慘跌，今放假完首日台股重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9....

台鐵票價確定6月23日調漲 改點、電子票證縮短里程同步上路

台鐵董事會今年2月5日討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元，交通部政務次長伍勝園今...

台鐵漲價高鐵也調漲？交通部：2年後新車進來才適合談

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，預計6月23日上路，外界關注，高鐵票價是否也會跟著漲？交通部政務次長伍勝園今強調，...

台鐵北高票價從824元漲至975元 1張圖看各站新票價

台鐵董事會今年2月5日再討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8％，台鐵北高最高975元，後續送交通部審議，通...

台鐵花八千萬設太魯閣號事故紀念燈 立委：用減損安全來紀念 很諷刺

台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，在事故現場3處隧道內設置紀念燈光，但紀念燈光設置金額8138萬元，1年點亮5天。對於台鐵公...

更新了沒？Instagram 4大「訊息」新功能 聊天自帶BGM

看到有趣的貼文想要立即分享給國外親友又怕打擾對方？Instagram近期推出4項訊息新功能，讓大家不論是早鳥還是夜貓子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。