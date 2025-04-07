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Made In Taiwan新人推薦特區起跑 助新秀登上台北藝博

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「2025_Made_In_Taiwan新人推薦特區」徵選自即日起受理線上申請，至5月15日截止收件。圖／文化部提供
「2025_Made_In_Taiwan新人推薦特區」徵選自即日起受理線上申請，至5月15日截止收件。圖／文化部提供

為支持年輕藝術家開拓藝術市場、登上國際藝術舞台，第18屆「2025 Made In Taiwan新人推薦特區」即日起開放線上申請。文化部表示，歡迎1985年1月以後出生、具備中華民國國籍，且目前無畫廊專屬經紀合約及相關單位簽訂展覽、經紀或代理約的藝術家報名，入選藝術家將獲得新台幣10萬元補助，並在「2025台北國際藝術博覽會」期間展出。

台北藝博為亞太地區最重要的藝術活動之一，今年預定於10月24至27日在臺北世貿一館舉行。文化部「Made In Taiwan新人推薦特區」將協助入選藝術家於展會展出作品，並媒合展覽期間的經紀畫廊，處理展品諮詢、藝術經紀、作品交易等事宜。為協助入選藝術家職涯發展，獲選者可擁有藝術銀行作品購置的初審資格，文化部也鼓勵藝術家與畫廊於台北藝博後持續合作，由畫廊協助入選藝術家於國內藝術空間辦理個展。

文化部表示，由於去年提出包含提高補助金額、連結藝術銀行資源、提供後續發展支援等多項利多措施，吸引165位藝術家參與徵選，台北藝博展後更是有藝術家與媒合畫廊接續合作，透過文化黑潮出國參與展會或依新人推薦特區要點接續辦理個展。本屆將接續此模式，讓具有潛力的新銳藝術家有更多的機會脫穎而出。

●「2025 Made In Taiwan新人推薦特區」徵選採線上申請，歡迎符合申請資格者於受理期間即日起至5月15日踴躍遞件。詳細資訊請詳見徵選簡章，或至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢。

文化部 新人 藝術家

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