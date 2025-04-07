台股今崩跌2千點 台鐵宣布漲價內部信公開：向前看齊光明在望

清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅政策，導致全球股市慘跌，今放假完首日台股重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9.5%，寫下歷史以來盤中最大跌幅。台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%，交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。

台鐵公司總經理馮輝昇也寫信給台鐵同仁，指出調漲票價原因，並勉勵台鐵同仁，齊心打造嶄新台鐵。

馮輝昇指出，台鐵票價民國84年調整以來30年未曾變動；然而期間物價指數大幅上，使票箱收入難以支應營運成本。公司營運不能只寄託同仁使命與熱情支撐，今年在交通部支持下，相關方案今年3月28日獲得行政院核定，並將於6月23日（乘車日）起實施新票價，這次票價調整是推動財務體質及服務升級轉型的重要一步，能夠為資源充分的有效投入到軌道與機務設備安全管理機制優化、行車服務與人員制度調整， 以及對共同創造環境與營運利益的合理性提升。

信中指出，除票價的調整外，為優先整備旅客服務體系的轉型準備，也是這幾年努力成果的具體展現與社會大眾的支持，未來將提升服務品質的整體，公司將持續推動車務系統、更新列車資訊系統（TIDS）及閘門進出服務整合、付款單站改裝等設備，推動智慧運輸建設，進而達成讓旅客需求提供理想運能。

馮輝昇指出，為讓大家能順利適應此次票價調整，目前已貫徹票價系統高鐵遠端處理票務系統程式修改及測試，相關程序正在緊鑼密鼓進行中。同時，將於4月15日起進行北、中、南巡迴說明會，說明票價調整工作並引起採購作業等，建議服務站主管參加了解，若遇到任何問題也請立即回報，共同面對票價調整能如期如質上線；同時，建議公司管理階層也多花些時間到現場走動，關心大家在安全安心的環境下工作。

信中也說，安全與服務是台鐵的核心價值，不只是鐵道運輸的本質，仍有許多努力的空間，也期望大家能夠秉持著典範熱誠，全力以赴，共同迎接快速改變所帶來的機會，持續努力，為旅客提供更安全、準點、優質的服務，打造一個嶄新的台鐵，邁向營運十年的幸福企業。向前看齊，光明在望！