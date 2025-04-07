快訊

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵票價確定6月23日調漲 改點、電子票證縮短里程同步上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵新票價將於6月23日上路，台鐵表示，屆時將會改點，並於6月23日前公布，另外，電子票證可搭乘的里程縮短至50公里也會同步實施。聯合報系資料照
台鐵新票價將於6月23日上路，台鐵表示，屆時將會改點，並於6月23日前公布，另外，電子票證可搭乘的里程縮短至50公里也會同步實施。聯合報系資料照

台鐵董事會今年2月5日討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元，交通部政務次長伍勝園今宣布，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整；台鐵營運處長陳榮彬補充，會在6月23日上路是因為新系統及公告各需1個月，隨著票價調漲也會改點，會在6月23日前公布。

另外，台鐵對號座被占位或擠到上不了車的事件層出不窮，不少民眾抱怨，台鐵將縮短電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里範圍。台鐵營運處長陳榮彬說，電子票證可搭乘的里程縮短至50公里政策，屆時也會同步於6月23日上路。

交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。另外，伍勝園也強調，新票價上路期程不會受美關稅衝擊。

依照漲幅試算後，短程北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元；中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

陳榮彬說明，會選擇6月23日上路，因為新票價的系統需要1個月進行架設、測試；新票價也須公告1個月。隨著票價調漲，台鐵也會進行改點，並在6月23日前公布。

台鐵 票價 自強號

延伸閱讀

台鐵北高票價漲至975元 1張圖看各站新票價

憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

交通部推動充電樁建置！停車場充電樁設置新制9月啟動 未達標將勒令停業

3.6萬人領錢了 TPASS 2.0首月回饋金達238萬元

相關新聞

台股今崩跌2千點 台鐵宣布漲價內部信公開：向前看齊光明在望

清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅政策，導致全球股市慘跌，今放假完首日台股重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9....

台鐵票價確定6月23日調漲 改點、電子票證縮短里程同步上路

台鐵董事會今年2月5日討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元，交通部政務次長伍勝園今...

行政院拍板！台鐵票價調漲6月23日上路 調幅26.8%

台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%，交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已...

周四周六2波鋒面大雨襲 下周此時晴暖如夏

春天天氣多變，本周晴雨更迭，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

停車不當…台鐵列車衝過頭 竟因駕駛講手機

台鐵公司化邁入第二年卻頻傳「停車不當」事件，三月十三日更一天連兩起。根據統計，台鐵今年發生五起停車不當，竟有因駕駛講手機...

監督駕駛 學者籲台鐵硬起來

台鐵近期頻傳停車不當事件，台鐵擬採突擊駕駛室方式檢查有無違規行為。交通學者表示，普悠瑪事故後，運安會就曾建議應在駕駛室裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。