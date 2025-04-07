台鐵票價確定6月23日調漲 改點、電子票證縮短里程同步上路

台鐵董事會今年2月5日討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元，交通部政務次長伍勝園今宣布，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整；台鐵營運處長陳榮彬補充，會在6月23日上路是因為新系統及公告各需1個月，隨著票價調漲也會改點，會在6月23日前公布。

另外，台鐵對號座被占位或擠到上不了車的事件層出不窮，不少民眾抱怨，台鐵將縮短電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里範圍。台鐵營運處長陳榮彬說，電子票證可搭乘的里程縮短至50公里政策，屆時也會同步於6月23日上路。

交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。另外，伍勝園也強調，新票價上路期程不會受美關稅衝擊。

依照漲幅試算後，短程北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元；中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

陳榮彬說明，會選擇6月23日上路，因為新票價的系統需要1個月進行架設、測試；新票價也須公告1個月。隨著票價調漲，台鐵也會進行改點，並在6月23日前公布。