LINE電腦版9.7快更新！5大新功能更好用 不怕漏通知

日常生活、工作都超常用的LINE電腦版9.7最近更新啦！優化2大常用功能、新增3項全新功能，讓大家能更便利使用電腦版進行日常溝通。

優化儲存聊天功能

優化儲存聊天功能。圖／LINE提供

以往「儲存聊天」只能將聊天室最近500則訊息存成文字檔，版本更新後，就可以下載「完整的聊天室訊息」。群組聊天室路徑：個人檔案設定 > 儲存聊天；個人聊天室路徑：聊天室右上角的選單 > 儲存聊天。當資料開始儲存時，會跳出儲存進度畫面，在聊天室上方也會有進度標示顯示。

優化多張圖片的功能選擇

優化多張圖片的功能選擇。圖／LINE提供

過往多張圖片一次傳送後，需要先選擇照片，才能進行回覆、收回等後續操作，更新後，可直接於欲操作的圖片上選擇相關功能。

新增分享相簿至聊天室的功能

新增分享相簿至聊天室的功能。圖／LINE提供

現在電腦版也新增了分享相簿至聊天室的功能囉，但僅限於在同一聊天室所創建的相簿可以被分享。可直接從聊天室右上角「⋮」> 相簿 > 選擇任一相簿的右上角「⋮」> 分享相簿，或是可以直接點進任一相簿 > 分享相簿。

新增分享記事本至聊天室的功能

新增分享記事本至聊天室的功能。圖／LINE提供

除了相簿，新版本也新增了分享記事本至聊天室的功能，但僅限於在同一聊天室所創建的記事本可以被分享。從聊天室右上角「⋮」> 記事本 > 選擇任一記事本的左下角分享圖示即可分享至聊天室。

新增記事本電腦推播通知

新增記事本電腦推播通知。圖／LINE提供

更新後可以設定開啟記事本相關的推播提醒，趁此機會也可以檢視一下電腦版推播通知的提醒規則設定，路徑：設定 > 提醒 > 提醒規則。除了記事本相關的通知，也可以自行調整是否要在接收到新訊息、標誌、群組成員加入時收到提醒。