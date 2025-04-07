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台鐵北高票價漲至975元 1張圖看各站新票價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長伍勝園今宣布，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。聯合報系資料照
交通部政務次長伍勝園今宣布，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。聯合報系資料照

台鐵董事會今年2月5日再討論票價調漲案，最後決議確定票價漲幅下修為26.8％，台鐵北高最高975元，後續送交通部審議，通過後送政院，交通部政務次長伍勝園今宣布，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。

台鐵去年9月台鐵曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52％，但遭董事會打回票，要求補足資料。

前台鐵董事長杜微表示，原先計畫以最低的3％的方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，因此將提合理報酬率低於3％的方案。

台鐵董事會2月5日下午2時開始討論票價調漲、資產開發等議題，歷經2小時討論後，針對票價調漲一案，確定票價平均漲幅為26.8％，台北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元。

中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

台鐵董事會確定後，送交通部審議，通過後送行政院，政院通過後就會頒布上路日期。

交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。

各站新票價圖。／台鐵提供
各站新票價圖。／台鐵提供
台鐵新票價與高鐵票價比較。圖／台鐵提供
台鐵新票價與高鐵票價比較。圖／台鐵提供

台鐵 報酬率 票價

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