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台鐵花八千萬設太魯閣號事故紀念燈 立委：用減損安全來紀念 很諷刺

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。圖／台鐵提供

台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，在事故現場3處隧道內設置紀念燈光，但紀念燈光設置金額8138萬元，1年點亮5天。對於台鐵公司化首年虧損高達137.9億元，卻大手筆裝設紀念燈，立委洪孟楷表示，安全改革並非僅設置紀念燈，要求台鐵應盡快強化安全改革；立委魯明哲則認為，紀念燈會影響司機員行車安全，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」。

立法院今審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，審查時，立委洪孟楷指出，台鐵公司化後，行車事故件數不減反增，2024年前10個月行車事故累積件數達839件，相較公司化前1年777件還多。

準點率部分，洪孟楷進一步說，台鐵公司稱受到0403花蓮地震影響，導致4月之後的準點率都降低，但「去年4月前準點率也沒達標啊」，2024年1至10月平均準點率93.93％、2024年欲達成平均準點率為97％，預計2025年欲達成97.5％，如今平均準點率雖超過95.5％，但仍未達到2024年欲達成目標，距離平均準點率97.5％目標尚還有一段距離。

洪孟楷表示，當初期待台鐵公司化後，準點率、安全管理均可提升，結果全都不到位，台鐵卻推把準點率推給天災，如今安全改革行為竟是耗資逾8000萬設置太魯閣號事故紀念燈，外界質疑經費，台鐵卻推給家屬，讓罹難者家屬情何以堪，認為台鐵應永遠記得太魯閣號事故的教訓，但最重要的是盡快強化安全改革。

立委魯明哲也指出，就算家屬要求採光影、設置紀念燈，但家屬並沒有說要花8000萬元，且台鐵耗資8000多萬元設置紀念燈，卻設置在事故現場隧道中，該隧道是列車會行經的地方，恐成為駕駛員的危險因子，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」，駕駛員行車時可能受到紀念燈影響看不到異物。

交通部政務次長伍勝園表示，最一開始欲在事故地點設置紀念碑，或是採地景形式，但涉及太魯閣國家公園為保育環境，且家屬認為太過傳統，協調後才採設置紀念燈方式，但因為設置地點偏遠，且要避開行車時間施工，造成設置經費較高，但這除了要悼念事故外，也是要提醒、警惕台鐵安全改革。

台鐵總經理馮輝昇補充，紀念燈的燈光在設置前已有綜合討論及評估，會盡量避免對司機員的行車影響。

台鐵公司化 太魯閣國家公園

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