政院已核定台鐵票價調整案 預計在6月23日上路
台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%。交通部次長伍勝園7日坦言，行政院已核定票價調整案，相關的票價調整預計在6月23日進行票價調整。
立法院交通委員會7日邀請台鐵公司列席並備詢，會中國民黨立法委員廖先翔質詢時提到，台鐵票價在立法院休會期間有許多討論，經董事會討論通過調幅為26.8%，是否會受美國總統川普政策影響，國內經濟短期內恐劇烈波動，而影響票價調漲上路？
伍勝園回應，行政院已經核定票價調漲案，預計6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。
若以北高自強號為例，將從824元漲至975元；台北到板橋區間車票價估計漲為22元，自強號漲至34元；台中到台北的自強號等對號列車票價將從375元漲至501元；台北到花蓮區間車可從283元漲至375元，自強號可從440元漲至583元等。
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