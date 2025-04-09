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花生醬不邪惡！營養師認證含「優質蛋白質」 飲控者也能吃

聯合新聞網／ 綜合報導
適當攝取並搭配其他蛋白質，花生醬也是健康食物。花生醬示意圖。 圖／ingimage
適當攝取並搭配其他蛋白質，花生醬也是健康食物。花生醬示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「Woman's Health」報導，經典的花生抹醬除了美味，更被營養師評為優質蛋白質來源。無論是傳統花生醬還是熱量較低的花生醬粉，對於想補充蛋白質的族群來說都是不錯的選擇。

花生醬早在19世紀末於美國登場，並在20世紀初因應戰時肉類短缺而成為高蛋白替代品，至今仍是美國家庭的常備食品。全美花生協會（National Peanut Board）行銷與傳播主管，同時也是公認營養師的馬基塔·路維斯（Markita Lewis）指出，一般市售花生醬每份（約兩大匙）含有約7克蛋白質，優於其他堅果抹醬。但營養諮詢服務「Nutrition by RD」創辦人兼營養師莉貝卡·狄蔻芙（Rebecca Ditkoff）也指出，花生醬屬於缺乏部分人體必需胺基酸的「不完全蛋白質」，建議仍須搭配其他蛋白質來源一併攝取。

雖然如此，花生醬的營養價值除了蛋白質含量高，富含維生素、礦物質，還具有抗氧化成分。根據美國食品藥物管理局（FDA）標準，花生醬可提供每日建議蛋白質攝取量的約16%，符合「優質來源」的定義。但在購買前應確認不含非必要的添加物，如砂糖等。

近年來也有不少需控制熱量攝取或對小麥過敏者，轉向選擇花生醬粉。它是將花生脫油、乾燥後磨成粉末，保留蛋白質的同時大幅降低脂肪與熱量。不過，營養師也提醒，花生醬粉的飽足感不如傳統花生醬，是否適合仍應視個人體質與營養目標而定。

總結來說，無論選擇傳統花生醬或花生醬粉，都是補充蛋白質的好方法。消費者可依照自身健康狀況與口味偏好，做出最適合自己的選擇，達到營養均衡的飲食目標。

健康飲食 營養師 蛋白質

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