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行政院拍板！台鐵票價調漲6月23日上路 調幅26.8%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵票價行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。聯合報系資料照
台鐵票價行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。聯合報系資料照

台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%，交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。

立法院今審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，質詢時，立委廖先翔表示，台鐵票價在立法院休會期間有許多討論，經董事會討論通過調幅為26.8%，他過去主張合理公共運輸票價能提供民眾安全舒適體驗，但受美國總統川普政策影響，國內經濟短期內恐劇烈波動，是否可能影響票價調漲上路？

伍勝園指出，行政院已經核定票價調漲案，預計6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。

廖先翔說，隨著經貿危機持續升溫，台鐵票價應該考慮社會觀感審慎評估，建議分年度、分段調整比例。伍勝園表示，短途路線有TPASS月票可以因應，且台北到板橋只增加7元，比公車及捷運便宜，這樣應該是有考慮到社會接受程度。

廖先翔提醒，今天股市開盤即收盤，這幾天台鐵要特別提高警覺，除了安全以外，也要多留意同仁身心狀況。

台鐵 票價 調漲

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