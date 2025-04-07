賴總統：投入更多資源 精進兒童醫療量能品質

總統賴清德今天接見「第11屆台灣兒童醫療貢獻獎」得獎人，他說，政府會投入更多資源，讓兒童醫療量能與品質不斷精進，讓兒童們都能平安健康成長茁壯。他也期待在政府與各界努力之下，讓更多人重視兒童健康，為兒童健康努力。

賴總統上午在總統府接見台灣兒童醫療貢獻獎得獎人，感謝得獎人的努力與貢獻。總統表示，從事醫療工作是一種使命，也是一種承擔，大家在崗位上盡心盡力，不但是台灣兒童健康的最大後盾，更是兒童醫療領域中的優秀領航員，獲得這項殊榮實至名歸。

賴總統細數得獎者的貢獻，他說，獲得終身貢獻獎的教授郭耿南，被譽為台灣小兒骨科之父，高齡85歲，依然堅守診間，守護兒童的健康；中流砥柱獎的醫師周弘傑，24年來除了致力於急重難罕症新生兒的照顧，也積極改善偏鄉及重症兒童的醫療服務。

賴總統說，焦點貢獻獎的醫師陳益祥是全球葉克膜醫療先鋒，積極改善小兒心臟急重症患者的照護流程以及醫療標準，貢獻良多；兒科新銳獎的醫師洪華希排除萬難，成立台東兒保中心，制訂兒少版驗傷機制，以及發展線上傷勢諮詢平台，對偏鄉貢獻非常大。

他說，獲得兒童護理獎的護理長李依蓉堅守崗位，服務東部兒童24年，提供全方位的兒童照護關懷，充分展現白衣天使的精神；同樣獲得兒童護理獎的護理師范綱翔，致力於提升兒童急重症轉運照護，並且將加護病房照護經驗延伸到全國。

總統說，醫療團隊獎得主是醫師楊永立帶隊的台大兒醫兒童血液腫瘤基因檢驗團隊，以創新的基因檢驗技術，推動精準醫療，為兒童提供最佳治療方案，提升兒童癌症的治療成功率。

賴總統感謝得獎者的付出，他說，政府會跟大家一起努力，近幾年來，台灣面對少子女化，兒科醫療護理人力分布不均，急重症醫療與需求複雜等各種挑戰，因此，政府積極推動優化兒童醫療照顧計畫，從2021年開始建構三層級的兒童健康照護網絡，重要策略包括，完備周產期醫療照護系統、提升重難罕症照護人力與品質、推動幼兒專責醫師制度。

他說，今年這個計畫已經進入第2期，除了持續強化兒童各面向的健康照顧，提升兒童重難症醫療照顧量能，以及促進人才留任，也希望透過投入更多的資源，讓兒童醫療量能與品質能夠不斷精進，讓兒童都能平安健康成長茁壯。他也期待在政府與各界的努力之下，讓更多人重視兒童健康，為兒童健康努力。