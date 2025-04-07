美容覺該睡多久？眾人苦笑「根本無法早睡」 醫示警：當心禿頭

常言道最好的保養品就是「美容覺」，不過應該睡多久才有效呢？一名女網友在Dcard發布貼文以「漂亮女孩睡眠時間」為題發文，好奇大家的作息，表示因為生活壓力和習慣常常熬夜，想要知道大家的調整方式。

原PO在文章中說想知道大家都是幾點睡覺幾點起床，透露自己很容易夜深時焦慮導致失眠，或是會覺得深夜很美好捨不得睡覺，因此想參考大家的睡覺時間，然後努力讓自己調作息，也歡迎大家分享調整的好方法。

貼文下方網友紛紛回覆「最早十點最晚可能到天亮」、「我每天晚上八點睡，自然五點醒，所以身邊沒朋友了，我睡眠時間太老人了」、「六點回家八點就會睡，十點回家會努力十一點左右睡」、「晚上九、十點左右睡，睡到凌晨再起來做事，隔天凌晨四、五點睡覺，然後再早八或早十的課起床上課」、「當社畜的時候常常十到十二這件區間睡，在家裡當米蟲的時候凌晨四點睡」。

也有人抱怨「之前熬夜超容易感冒，皮膚變很差，熬夜真的百害無一利」、「常常下班去運動，回家就過十二點了，每天時間都好少」、「下課去社團，結束後去吃個晚餐，回到租屋處都快半夜十二點了，還有作業報告洗漱什麼的，忙一忙根本不可能早睡」。一名網友還透露，自己以前也很晚睡，後來身體開始出現警訊，才意識到熬夜真的沒什麼好處，如今已每天十一點前關燈睡覺，最早就是十點多就睡。

醫師陳潔雯曾指出，人不僅要睡飽，更要作息規律、避免熬夜，因為日夜顛倒會影響生理時鐘，長期下來可能增加心血管疾病和代謝異常的風險。若周末睡超晚，導致作息錯亂，周一上班疲憊造成睡眠效率降低，長期下來恐會深深影響健康。不僅如此，熬夜不僅是「累」，還可能導致肥胖和禿頭。