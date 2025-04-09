冷凍更好用！蔬果達人揭5種蔬菜適合長期保存 料理輕鬆不浪費

根據日媒「サンキュ！」報導，營養師兼蔬果達人小島香住分享五種不需川燙即可冷凍的蔬菜，能延長保存期限、提升料理效率，還能減少食材浪費。

日本油菜

又稱小松菜，因不苦澀，是葉菜類首選冷凍食材。只需清洗擦乾切成小段，墊上廚房紙巾、平鋪放入分裝袋中冷凍即可。料理時無需解凍，可直接放入味噌湯或拌炒。

青椒、甜椒

青椒與甜椒常因用量少而剩下，建議清洗後去籽、切片冷凍。使用時可直接切塊加入沙拉，或用醬料醃製成快速馬鈴薯沙拉，也能直接炒煮。

牛蒡

牛蒡雖為根莖類，但其實不耐乾燥，建議洗淨切段後冷凍保存。冷凍後的牛蒡組織變鬆軟，能更快熟、更容易入味，適合煮物或炒菜使用，也省下許多烹調時間。

青蔥

青蔥清洗後切段，鋪上廚房紙巾冷凍保存，使用前只需搖晃容器即可散開，特別適合用來裝飾湯品或料理。此做法也可解決青蔥過長難以收納的煩惱，節省冰箱空間。

巴西里

又稱香芹，常因用量不多，易有剩餘。建議摘下葉片冷凍，使用時只需用手搓碎即可，不必再動刀。莖部也可冷凍，適合用來去腥或增添香氣。與乾燥香芹相比，冷凍香芹保有更鮮明的香氣與色澤。

以上這些不需事先川燙的冷凍蔬菜，是兼顧節省開支、效率與環保的生活妙招，適合繁忙又希望兼顧飲食健康的現代社會家庭參考。