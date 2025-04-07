從臍帶血到再生醫療，超基因25週年啟動幹細胞應用新紀元

由再生緣臍帶血轉型的超基因生技，深耕台灣儲存產業25年，超基因生技前身再生緣臍帶血，2001年成立，迄今25年，見證台灣幹細胞技術到再生醫療發展，超基因生技董事長王惠鈞表示，超基因生技今年進入第25 年，蛻變成㇐個全方位公司，超基因是全台唯㇐提供三方信託、異國備存及㇐條龍服務模式的幹細胞儲存及生產公司，超基因生技公司在幹細胞儲存與應用方面，特別注重原幹細胞材料的安全性，並以最高規格保存技術確保其品質和活性，來源清楚揭露前提下，推動再生醫療科技，發展國際市場，讓所有需求者都可享受科技發展成果。

超基因生技董事長王惠鈞(中)，博醫能生技董事長何啟功(右二)，超基因日本副社長根本勝則(左二)與新任總經理朱恆毅(右一)，行銷總監林懿嬅(左一)共同慶祝超基因25周年。 圖／吳雅芳 提供

4月4日-7日全台最大規模的嬰兒與孕婦用品展，在台北世貿中心展出為期四天，來自新加坡RMT生技醫療集團旗下的超基因生技幹細胞儲存公司，適逢成

立25周年，舉辦「傳承、永續、感恩」活動，推廣正確幹細胞儲存及再生醫療應用的觀念。

RMT集團旗下博醫能生技董事長何啟功、超基因生技董事長王惠鈞，總經理朱恆毅都親自到場，舉行專家分享座談會，提供現場參加的家長有關再生醫療科技新知。

超基因生技董事長王惠鈞表示，超基因與國內外頂尖學術機構合作，搭配日本，美國及印尼子公司，已成相當規模的幹細胞研發醫療團隊。 圖／吳雅芳 提供

王惠鈞曾任中研院副院⾧，也曾經獲得總統科學獎榮譽，他指出，超基因生技25年，蛻變成㇐個全方位公司，他說「我們是全台唯㇐提供三方信託、異國備存及㇐條龍服務模式的幹細胞儲存及生產公司」超基因生技公司是個國際化的集團，在國內和頂尖學術機構合作，在國外由新加坡的R M T 集團主導，搭配日本，美國及印尼的子公司，已經成㇐個相當有規模的幹細胞研發醫療團隊。超基因生技25周年回饋客戶，將在五月母親節，結合慈善活動，提供30位有孝行的客戶免費儲存幹細胞活動。

何啟功曾任衛福部次⾧，他說，RMT 集團總裁石原智博以「Reliance誠信」與「不忘初心」為座右銘，極力推動台日再生醫療技術合作，以及幹細胞治療臨床試驗。我們堅持理念及品質，超基因幹細胞保存庫25年來的臍帶血幹細胞活性大於98%，這就是我們對客戶的保障，儲存後有好的幹細胞活性，才能提供做為再生醫療的細胞原料，安全的治療癌症及抗老化疾病。

博醫能生技董事長何啟功說，超基因臍帶血幹細胞儲存亞洲第一，為了保障存戶權益，與國泰世華合作，創立三方信託，也在日本設有異地儲存的服務。 圖／吳雅芳 提供

何啟功表示，超基因的臍帶血幹細胞儲存是亞洲第一，為了保障存戶的20年合約權益，與國泰世華合作，創立三方信託，同時也在日本設有異地儲存的服務，確保存戶的權益。他說明如何保存幹細胞的過程，俗稱臍帶血四寶的臍帶血幹細胞、臍帶幹細胞、胎盤幹細胞與羊膜幹細胞等的保存，是將這些經過萃取間質幹細胞，放在低溫下儲存，不是將原來的臍帶血四寶原封不動地保存起來。

RMT集團超基因日本副社長根本勝則指出，再生醫療技術日新月異， 超基因日本的使命，就是透過 RMT集團的國際網絡，能夠將日本最先進的再生醫療技術帶到台灣與亞洲，乃至全世界，我們希望成為推動尖端技術惠及社會的一環。

超基因25周年，經營團隊也加入兩位新銳管理人才，包括曾擔任美國哈佛大學疼痛科任臨床研究員及現任富樂診所院長朱恆毅加入超基因，擔任總經理，以及新任行銷總監林懿嬅，林懿嬅還未加入超基因前，已經是再生緣的臍帶血儲存客戶，她以親身經驗說明當時因為信任再生緣，才會選擇這家公司儲存臍帶血。朱恆毅表示，希望推動幹細胞的治療的臨床實驗與應用，過去幹細胞只有儲存，沒有應用，但隨著醫療科技進步，將來不僅個人，家人都可以應用。