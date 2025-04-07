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「歌神」也躲不過 鼻塞勿輕忽 醫：恐影響心腦血管健康

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「歌神」張學友「60＋巡迴演唱會」昨重返台北小巨蛋第三場，不過由於他第一天演出有破音，第二天演出也表示鼻塞，但沒有生病，要粉絲放心。本報資料照片
「歌神」張學友「60＋巡迴演唱會」昨重返台北小巨蛋第三場，不過由於他第一天演出有破音，第二天演出也表示鼻塞，但沒有生病，要粉絲放心。本報資料照片

近期天氣多變化，許多人飽受鼻塞、鼻涕倒流、打噴嚏之苦，來台舉辦演唱會的「歌神」張學友在前兩場演出時，由於破音，加上鼻塞，讓他自嘲是「性感的聲音」。林口長庚醫院教授醫師李達人表示，近期受到溫度、濕度等氣候變化，影響呼吸道健康外，最近2至3個月的空氣汙染也是重要原因之一，特別是懸浮微粒PＭ2.5升高，對呼吸道的威脅不容忽略，建議民眾平時應維持良好生活習慣、規律洗鼻子，以重視鼻腔粘膜保健。

李達人說，隨著地球人口愈來愈多，近期美國、南韓又出現野火等火燒山災情，全球空氣汙染嚴重，可是，人類鼻粘膜演化速度趕不上空汙速度，許多人受到氣候、空汙等影響而出現鼻塞問題，但因為可以用嘴巴替代鼻子呼吸，讓許多人自認健康的人，不自知已有鼻塞威脅。

想要了解有無鼻塞等鼻腔氣流異常問題，其實從睡覺時有無打呼就能得知。李達人說，一個人睡覺打呼聲愈大，代表鼻腔、喉嚨、肺部等呼吸道可能出現問題，但最重要的應還是鼻腔問題，因打呼聲大，代表鼻腔構造可能有問題，呼吸道有一定的阻塞，當再遇到氣溫溫差變化、濕度上升、空汙等影響刺激鼻腔粘膜，引起鼻腔粘膜腫脹，鼻腔氣流更容易受到干擾，造成鼻塞、鼻涕倒流等。

李達人說，一個人睡覺打呼將影響腦部供氧情形，大腦可能因為缺氧，而讓人頻繁翻身，無法進入深層睡眠，或將人喚醒，導致睡眠品質不佳、白天嗜睡，嚴重時甚至出現睡眠呼吸中止症，影響心血管健康，呼籲睡覺容易打呼的人，一定要提高警覺，並就醫尋求治療。

至於，如果感覺自己嗅覺不好時，也應就醫檢查，因嗅覺不佳可能是阿茲海默氏症的前兆，也與老年憂鬱有關，且嗅覺低下不一定完全沒有嗅覺，所以容易被忽略，民眾對於嗅覺的變化也應多加留心。

若要遠離鼻塞、鼻涕倒流，維持鼻腔粘膜健康，除要注意溫度、濕度、空汙等變化外，個人生活、飲食、運動等習慣也應配合，包括避免吸菸、飲酒，因喝酒會造成「假性睡眠」，讓鼻黏膜腫脹、氣流減少，飲食方面應遠離辛辣或太冰、太燙食物，保持良好運動習慣，降低鼻腔黏膜刺激。另鼻中隔彎曲等鼻腔結構因素，也會影響鼻腔氣流的流通。

李達人建議，民眾應規律以洗鼻器清洗鼻腔去除髒東西，這有如刷牙清潔口腔的概念，如果你活了4、50歲從沒洗過鼻子，就像4、50年沒刷牙，鼻腔當然容易出問題。

「地球上，新鮮的空氣愈來越少，鼻腔保健愈來愈重要。」李達人說，若有鼻塞、鼻涕倒流、打噴嚏、打呼、睡眠障礙、睡不飽、呼吸中止、嗅覺低下等症狀應先就醫，治療時會先以藥物控制病情，若症狀持續惡化，醫師會依不同病情，選擇不同的治療方式。讓鼻腔氣流保持正常流通，以維持正常免疫系統，對健康十分重要。

打呼 睡眠 達人

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