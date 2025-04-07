把握3天好天氣 後半周兩波鋒面全台下雨

把握今起3天好天氣，周四及周六各有一波鋒面，恐有雷雨、陣雨或較大雨勢，而周六這波全台都受影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明雲雨帶空檔降雨較少，後半周兩波鋒面天氣多變化。今水氣較少，除東半部有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，中午過後也可能造成山區有零星局部降雨。

吳聖宇說，明日各地雲量偏多，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部大致多雲或陰天，山區有零星局部短暫陣雨，愈往南看到陽光透出機會愈高。北部、東半部白天高溫25-28度，中部、南部高溫27-30度或以上，日夜溫差大。

周三本周第2個中高層短波槽從長江以北區域快速東移南壓接近，晚間到周四上半天之間掠過台灣附近，同時在台灣東北方、東方海面有低壓鋒面建立，整體天氣不穩定。

吳聖宇說，周三白天東半部及西半部山區局部短暫陣雨，晚間中部以北、東北部開始降雨，午夜過後到周四上半天，天氣最不穩定，中部、北部、宜蘭花蓮等地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，南部及台東受影響較小，可能有局部短暫陣雨。

到了周四下半天，吳聖宇指出，中北部、東半部仍有短暫陣雨，南部有局部短暫陣雨，不過雨勢減小，周四晚間各地大致多雲或陰天。

溫度方面，周三北部、東半部高溫26-28度，中部、南部29-30度或以上；周四因降雨增多，各地高溫略往下降，中部、北部、宜蘭花蓮一帶白天高溫24-26度，南部高溫仍有27-29度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到16-18度。

周五又是降雨較少的空檔。吳聖宇說，周六本周第3個中高層短波槽從華北東移南壓接近，槽線頗為深厚，長江流域以南到華南北部一帶伴隨有鋒面建立並跟著南壓靠近，天氣逐漸轉變。

預估周六上半天各地大致仍是多雲或有陽光，下午到傍晚隨鋒面靠近，西南風增強，各地雲量增多，西半部山區開始有局部降雨出現，到了晚間至周日(13日)上午之間鋒面抵達並快速通過，各地由北往南陸續轉為有短暫陣雨或雷雨，預報資料看起來鋒面結構完整，通過的時候可能會有較大雨勢。

吳聖宇說，周日上午到中午各地仍有短暫陣雨，不過降雨減小、雨勢減弱，周日下午過後降雨有機會陸續停止，晚間隨著較乾空氣南下，各地轉為多雲到陰天氣。

吳聖宇指出，周六北部、東半部高溫24-27度，中部、南部高溫26-29度。周日鋒面通過後有較涼空氣南下，北部、東半部高溫降到22-25度，中部、南部24-27度，後續周日晚間到下周一(14日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到13-15度。