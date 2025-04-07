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周四周六2波鋒面大雨襲 下周此時晴暖如夏
春天天氣多變，本周晴雨更迭，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天華南雲系減弱消散，各地晴時多雲，山區及東半部偶有局部少量、短暫降雨機率。氣溫回升，北台灣白天舒適、早晚涼，中、南部白天微熱。
今各地區氣溫為：北部12至28度、中部17至30度、南部19至31度及東部14至29度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明日、周三各地多雲時晴，氣溫續回升，各地區最高氣溫皆可達30度，白天微熱、早晚略偏涼；山區及花東偶有局部少量、短暫降雨的機率。
最新歐洲模式模擬，吳德榮說，周三晚及周四第一波短波通過，中部以北、南部山區受影響，氣溫略降；周五短波遠離，天氣好轉，氣溫回升。
吳德榮指出，周六、下周(13)日第二波短波通過，氣溫降，周六全台受影響，下周日雨後多雲；下周一至周三(14至16日)短波遠離，氣溫大幅回升，各地「晴暖如夏」。當短波通過時，常有對流性降水，並伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生機率；但模式對短波通過的時間及對流強度的模擬，仍持續調整中，應繼續觀察。
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