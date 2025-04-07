【即時短評】生態之謎驚喜民間復育 公部門要多出點力

從消失百年後再現基隆的澤珍珠菜，到是全世界第一例的花蓮臺塘鱧，難得的物種都是民間發現，來自民間復育的力量，意外的生態驚喜之餘，公部門力量也要更積極主動，才能讓物種真正「落地生根」。

蘭嶼過去島上盛產很多原生蝴蝶蘭，有「蘭花之島」美名，植物專家認為，從野生雅美萬代蘭及桃紅蝴蝶蘭的消失過程，就可以了解到毀滅性商業採集、濫採的嚴重性，有天災、也有人禍，讓美麗小島珍貴蘭花消失甚至滅絕，前車之鑑，希望澤珍珠菜不要步後塵。

澤珍珠菜在基隆突然出現，一則以喜，一則以憂，發現地因為地點曝光讓澤珍珠菜幾乎被拔光，幸好林試所保種成功，但只能保一時，不能保一世，民間力量很有限，甚至復育過程中也頻傳被偷，甚至有人在網路兜售牟利，讓瀕危植物成為商品，讓民間保育人士無比痛心。

基隆義建社區志工五年來就像拉拔孩子長大般，細心呵護，如今雖有幾十株長成，但範圍太小、人力有限，只守住一方小小園地，市政府公部門的力量要早一點介入，提供人力、經費有計畫性復育，讓暖暖澤珍珠菜可以真正落地生根，民力推一把有助加速公部門的決策，就怕公部門後知後覺，一路錯失保育先機。

花蓮出現全世界新屬花蓮臺塘鱧魚是意外的驚喜，也是來自民間力量的採集，學者的苦心調查的成果，未來也許會有第二隻、第三隻，甚至更多族群被發見，但牠是弱勢物種，公部門要重視這位嬌客的存在，減少溪流汙染並協助保育工作的進行。