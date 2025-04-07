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【即時短評】生態之謎驚喜民間復育 公部門要多出點力

聯合報／ 本報記者游明煌
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影
國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授帶領的魚類研究團隊，在台灣灣東部溪流發現世界新屬新種的底棲鰕虎亞目塘鱧科淡水魚類，新屬命名為「花蓮臺塘鱧」。記者游明煌／攝影

從消失百年後再現基隆的澤珍珠菜，到是全世界第一例的花蓮臺塘鱧，難得的物種都是民間發現，來自民間復育的力量，意外的生態驚喜之餘，公部門力量也要更積極主動，才能讓物種真正「落地生根」。

蘭嶼過去島上盛產很多原生蝴蝶蘭，有「蘭花之島」美名，植物專家認為，從野生雅美萬代蘭及桃紅蝴蝶蘭的消失過程，就可以了解到毀滅性商業採集、濫採的嚴重性，有天災、也有人禍，讓美麗小島珍貴蘭花消失甚至滅絕，前車之鑑，希望澤珍珠菜不要步後塵。

澤珍珠菜在基隆突然出現，一則以喜，一則以憂，發現地因為地點曝光讓澤珍珠菜幾乎被拔光，幸好林試所保種成功，但只能保一時，不能保一世，民間力量很有限，甚至復育過程中也頻傳被偷，甚至有人在網路兜售牟利，讓瀕危植物成為商品，讓民間保育人士無比痛心。

基隆義建社區志工五年來就像拉拔孩子長大般，細心呵護，如今雖有幾十株長成，但範圍太小、人力有限，只守住一方小小園地，市政府公部門的力量要早一點介入，提供人力、經費有計畫性復育，讓暖暖澤珍珠菜可以真正落地生根，民力推一把有助加速公部門的決策，就怕公部門後知後覺，一路錯失保育先機。

花蓮出現全世界新屬花蓮臺塘鱧魚是意外的驚喜，也是來自民間力量的採集，學者的苦心調查的成果，未來也許會有第二隻、第三隻，甚至更多族群被發見，但牠是弱勢物種，公部門要重視這位嬌客的存在，減少溪流汙染並協助保育工作的進行。

公部門、民間力量與學術單位要攜手，一起為保育與復育的工作努力，才能讓生態隨時有更多的驚喜。

澤珍珠菜基隆原發現地暖暖運動公園難再覓蹤跡，幸好地方有一群人在社區復育多株，讓澤珍珠菜生命延續下去。記者游明煌／攝影
澤珍珠菜基隆原發現地暖暖運動公園難再覓蹤跡，幸好地方有一群人在社區復育多株，讓澤珍珠菜生命延續下去。記者游明煌／攝影

基隆 復育 珍珠

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