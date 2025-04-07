澤珍珠菜到台灣、現身暖暖雙謎 學者：建議公部門復育

農業部林業試驗所鍾詩文博士5年多前證實暖暖出現的就是消失了123年的澤珍珠菜本尊，林試所列為目標物種，帶回6株保種，每年都新株及種子，保有種源成功。鍾詩文說，澤珍珠百年前是如何出現在台北平原？5年前又為何突現身暖暖？「這兩個問題都是個謎」，他推斷最大原因有可能是水鳥傳播，他認為在地復育很重要，建議公部門設復育專區。

澤珍珠菜生長在潮濕的草生地環境，台灣最早在台北艋舺一帶發現，暖暖之前的發現紀錄為1897年，由日本植物採集者矢野勢吉郎所採集製作的標本，之後再無任何採集紀錄，被「台灣維管束植物紅皮書目錄」列為已滅絕物種。

鍾詩文5年前證實再次現身暖暖的是澤珍珠菜本尊，他說早年在大陸福建水田有，但為何當年會出見在台北平原至今仍是個謎，最大可能水鳥羽毛藏有種子跨海帶來的，但後來的百年間為何又都沒有發現紀錄，就如同消失一般，這也是個謎，他認為最大原因可能是環境開發的改變、農耕方式的不同、除草劑、除草機的使用等，野外沒有再被發現過。

鐘詩文表示，百年後又突然現身暖暖讓植物生態界驚喜，但這同樣是個謎，因為只有植物本身，但他觀察現場環境認為是自然傳播的力量，原因有可能水鳥飛來帶種子傳播，也有可能人類的衣物、鞋子夾帶種子，有一天就突然被發現，可能都是只有百萬分之一的機率。

「5年來林試所帶回6株保種，列為種源的目標物種，目前保種已經成功，每年都有新株及種子，保有種源下來了。」鐘詩文說，當初暖暖運動公園發現後，慘遭掠奪，很多人來拔走澤珍珠走，民間有心人士復育也是好事，可以「藏於民」。