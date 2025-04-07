獨／消失百年澤珍珠菜重現地被拔光 暖暖地方復育生機

「澤珍珠菜」是一種在台灣曾經被宣告滅絕的植物，但在2020年突然在基隆暖暖運動公園野地重新出現，引起保育人士的關注，但今年原發現地卻難再覓蹤跡。幸好地方有一群人保種復育有成重現生機，林試所也帶回6株保種，地方盼市政府的力量介入協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜成在地物種。

台灣維管束植物紅皮書名錄，將澤珍珠菜評定為區域滅絕等級，列為台灣已滅絕的物種之一。澤珍珠菜在台灣僅有一筆於1897年的標本採集紀錄，一直以來並沒有野生植株的觀察紀錄。但5年前，在時隔123年後的3月中旬，基隆暖暖有人發現蹤跡，震撼植物界，並經多位專家證實就是澤珍珠菜，當時找到100多株，地方欣喜，希望就地畫為生態保育專區，避免被破壞。但時隔五年，原發現地卻難再覓蹤跡。

澤珍珠菜為1或2年生草本植物，喜愛生長於潮濕的環境，與多種草本植物混生，白花冠，花梗細長，排列成頂生的總狀花序，頂端的花苞密集排列，有如珍珠排列。

暖暖生態保育人士前議員王醒之說，如今重回發現地暖暖運動公園已很難找到澤珍珠蹤跡，一來可能公園整體環境改變，一來有的被偷走，幸好當時證實是澤珍珠的林業試驗所鍾詩文博士帶回6株復育，目前生長情況良好保種成功。另外，地方義建社區也由志工復育，但力量仍有限。

王醒之建議，附近有市政府苗圃，地方政府的力量應該可以協助介入復育工作，闢設專區進行復育的工作，中央、民間及地方一起復育，讓澤珍珠成為真正的暖暖在地物種。

義建社區發展協會志工陳有明、王玉蘭夫婦五年來每天負責照料，王玉蘭說，她當初是從一株澤珍珠種到社區空地，有的會死，有的存活下來，逐年摸索出照顧的訣竅，到今年已長成有百餘株，王玉蘭說很有成就感。「很嬌貴，大雨一淋就倒了，很容易爛掉死亡」。

王玉蘭說，「每年多幾株，只要活下來就很高興」，澤珍珠菜主要通過種子繁殖，花期3至5月後，植物會枯萎，要讓主莖幹和葉梗自然倒伏接觸地面，促進新的芽點生長就會發根。她說，倒伏的角度應在45到75度之間，不能90度的折角，才會長得起來。

義建社區發展協會執行長王奕荃表示，夏天怕熱死，冬天怕爛死，並不好照顧，發現地很多植株都被拔走，怕會絕種，地方分株了十多株回來，如今已有一點小成就，多名志工日夜照顧，水也不能澆太多，在乾和濕之間拿捏，多一點不行，少一點也不行，近期已開花，復育長成已有上百株。但有的會被偷，有的被昆蟲、鍋牛、山羌都愛來吃，常整株吃光光。

王奕荃說，社區復育能力有限，地方也不大，苗圃如果能闢設保育地點協助，志工也願意進去幫忙，最重要是公部門展開保育行動。