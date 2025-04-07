《讀者》4月號 餃子亦是哪吒

大陸動畫電影「哪吒2」票房收入逾2百億人民幣，並創多項紀錄，《讀者》雜誌最新一期4月號「餃子亦是哪吒」一文認為，導演餃子從沒沒無聞的愛看動畫片青年，成為炙手可熱大導演，動畫裡的哪吒也有著餃子的影子，是他人生的另一種寫照。

「伽利略沒有選擇」則提到，伽利略是偉大的天文學家與物理學家，但多數人不知他其實也是位優秀的醫師，年輕時的他，始終為選擇醫學或天文學舉棋不定，最終專攻天文學。他說，「無論在哪一個領域，別無選擇實際上是最好的選擇， 你能集中精力專心走好自己的路」。

「顏回和子貢的較量」兩人都是孔子大弟子，但孔子似乎更喜歡顏回。子貢有著商業頭腦，子貢的生意支持著孔子師徒的開支，顏回處處聽孔子的話，卻窮得要喝西北風；孔子晚年最迷茫、最需要人安慰，乃至離世的時候，出現在他身邊的，都是子貢。

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