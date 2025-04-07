以藥養醫亂象 學界促藥價差5%內

藥費在健保總額占比愈來愈高，一一○年已達百分之廿八點九，醫院醫療服務利潤卻縮水，各家醫院只能「以藥養醫」，台大藥學院研究發現，國內藥價差比率約落在二至三成，成為大型醫院金雞母，但不利於醫療生態，建議政府規定藥價差在百分之五內。

台大藥學院研究指出，醫學中心採購藥品利潤逐年升高，二○一五年八億元，二○二一年則至十一億元。至於各層級醫院平均醫療服務利潤則是萎縮中，二○一五年為九四七○萬元，二○二一年則為八六九○萬元。

進一步分析，各級醫院平均藥品採購利潤，從二點七四億元下降至二點一三億元，主要受到地區醫院議價能力較差，但醫學中心藥品採購利潤不降反升，增加至三億元，區域醫院藥品採購利潤也微幅成長○點四億元。

台大藥學院教授沈麗娟表示，國內藥價差比率約落在二至三成之間，為了以量制價，國內醫院生態朝向大型醫療體系發展；地區醫院病人較少，缺少談判籌碼，藥價差愈來愈低。呼籲衛福部應設定百分之五之內為合理藥價差，超過部分回到健保，否則愈來愈多國外藥廠因不敷成本，而退出台灣市場。也會影響本土藥廠永續發展，去年輸注液缺藥就是慘痛例子。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏以同一個藥物為例，醫學中心購買成本為一顆五元，地區醫院採購數量較少，一顆進價八元，而健保給付價為十元，醫學中心當然就可多賺錢。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，不少醫院靠藥價差來維持收支平衡，勉強由虧轉盈，恐讓醫院為爭取藥價差而改變醫療行為，失去提供最適切醫療，這絕非長遠之計，政府應著手改變，別讓醫院必須依靠藥價差撐起經營。

健保署副署長龐一鳴表示，現行藥價差確實需要改革，但先得凝聚共識，改革不易，目前尚未設定合理藥價差比率。