個別總額 醫院恐不願進罕病藥

「以藥養醫」已成台灣醫界營運生態，透過藥價差所獲取的利潤，遠高於醫院醫療的健保給付，衛福部健保署於本月起全面實施「個別醫院總額」，專家擔憂，高價的難症、罕病藥物幾無藥價差，醫院賺不到錢，又占了額度，恐不願進藥，影響病患權益。

藥價差是指醫院與廠商議價，賺取健保核價與實際藥品成本間的差價。醫院採購藥品時，藥商給予回扣，或是買二送一，實際進價可能遠低於健保給付的價格，一名不具名專家表示，「個別醫院總額」限制醫院醫療服務量，可預期的是大型醫院將愈來愈仰賴藥價差，才能維持營運績效。

不過，藥價差適用於大部分藥物，但對於研發困難、用於治療難症、罕病的昂貴藥物，因藥廠談判籌碼高，藥價差有限，醫院進藥形同做功德。台大醫院院長吳明賢就曾表示，該院使用一劑逾八○○萬元ＣＡＲ-Ｔ細胞治療藥物，幾乎無利可圖，「形同醫院在服務藥廠」。

「藥價差是很現實問題，高價藥品沒有談價空間，便宜藥品則被砍到推出台灣。」健保署前署長李伯璋說，學名藥成本壓低，醫院透過藥價差所賺取的利潤更高。相較之下，高價的罕病、急重症等藥物，利潤極低，部分醫學中心不見得願意進藥。

本月起，「個別醫院總額」全面上路，被部分醫院經營者視為「賠錢貨」的部分昂貴藥物也列入醫院總額。李伯璋說，高價藥品占據個別醫院總額較多額度，加上藥價差低，醫院可能無利可圖，精打細算後，就不願進藥。

據了解，中部就有大型醫院以院內藥局無備藥為由，拒絕罕病患者治療，轉介至其他醫學中心。李伯璋提出解方，就是好藥一定要提供給病人，但不必要藥品則需盡量節省。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，藥價差擴大，醫學中心從藥品所獲得利潤變多，但整體醫療本業卻賺不了錢，長期收支結構失衡，影響醫院醫療行為，損及病人權益，藥價改革勢在必行。