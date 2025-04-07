聽新聞
0:00 / 0:00

個別總額 醫院恐不願進罕病藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部健保署於本月起全面實施「個別醫院總額」，專家擔憂，高價的難症、罕病藥物幾無藥價差，醫院賺不到錢，又占了額度，恐不願進藥。圖為醫院治療示意圖。本報資料照片
衛福部健保署於本月起全面實施「個別醫院總額」，專家擔憂，高價的難症、罕病藥物幾無藥價差，醫院賺不到錢，又占了額度，恐不願進藥。圖為醫院治療示意圖。本報資料照片

「以藥養醫」已成台灣醫界營運生態，透過藥價差所獲取的利潤，遠高於醫院醫療的健保給付，衛福部健保署於本月起全面實施「個別醫院總額」，專家擔憂，高價的難症、罕病藥物幾無藥價差，醫院賺不到錢，又占了額度，恐不願進藥，影響病患權益。

藥價差是指醫院與廠商議價，賺取健保核價與實際藥品成本間的差價。醫院採購藥品時，藥商給予回扣，或是買二送一，實際進價可能遠低於健保給付的價格，一名不具名專家表示，「個別醫院總額」限制醫院醫療服務量，可預期的是大型醫院將愈來愈仰賴藥價差，才能維持營運績效。

不過，藥價差適用於大部分藥物，但對於研發困難、用於治療難症、罕病的昂貴藥物，因藥廠談判籌碼高，藥價差有限，醫院進藥形同做功德。台大醫院院長吳明賢就曾表示，該院使用一劑逾八○○萬元ＣＡＲ-Ｔ細胞治療藥物，幾乎無利可圖，「形同醫院在服務藥廠」。

「藥價差是很現實問題，高價藥品沒有談價空間，便宜藥品則被砍到推出台灣。」健保署前署長李伯璋說，學名藥成本壓低，醫院透過藥價差所賺取的利潤更高。相較之下，高價的罕病、急重症等藥物，利潤極低，部分醫學中心不見得願意進藥。

本月起，「個別醫院總額」全面上路，被部分醫院經營者視為「賠錢貨」的部分昂貴藥物也列入醫院總額。李伯璋說，高價藥品占據個別醫院總額較多額度，加上藥價差低，醫院可能無利可圖，精打細算後，就不願進藥。

據了解，中部就有大型醫院以院內藥局無備藥為由，拒絕罕病患者治療，轉介至其他醫學中心。李伯璋提出解方，就是好藥一定要提供給病人，但不必要藥品則需盡量節省。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，藥價差擴大，醫學中心從藥品所獲得利潤變多，但整體醫療本業卻賺不了錢，長期收支結構失衡，影響醫院醫療行為，損及病人權益，藥價改革勢在必行。

健保署 價差 醫學中心

延伸閱讀

助罕病者人工受孕 診所盼可多植入卵子

罕病軟骨發育不全症唯一可治療藥品納健保 5月生效

健保署拍板醫院小總額 罕病藥品醫材成長「免被打折」

罕病aHUS救命藥審查慢 健保署：平均1周內完成

相關新聞

台鐵列車衝過頭 竟因駕駛講手機

台鐵公司化邁入第二年卻頻傳「停車不當」事件，三月十三日更一天連兩起。根據統計，台鐵今年發生五起停車不當，竟有因駕駛講手機...

監督駕駛 學者籲台鐵硬起來

台鐵近期頻傳停車不當事件，台鐵擬採突擊駕駛室方式檢查有無違規行為。交通學者表示，普悠瑪事故後，運安會就曾建議應在駕駛室裝...

個別總額 醫院恐不願進罕病藥

「以藥養醫」已成台灣醫界營運生態，透過藥價差所獲取的利潤，遠高於醫院醫療的健保給付，衛福部健保署於本月起全面實施「個別醫...

周三起 2波鋒面接力轉雨

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周有兩波鋒面接力，首波會在周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第...

滅絕百年再現 澤珍珠菜亟待保育

「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，二○二○年突然在基隆暖暖運動公園野地重現，引起保育界關注，但原發現地難再覓蹤跡，驚...

健康主題館／便血小心大腸癌 4種狀況快就醫

糞便帶有血絲該怎麼辦？到底是痔瘡、腸道發炎，還是令人聞之色變的大腸癌？土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園表示，若血液呈現鮮紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。