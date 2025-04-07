滅絕百年再現 澤珍珠菜亟待保育

「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，二○二○年突然在基隆暖暖運動公園野地重現，引起保育界關注，但原發現地難再覓蹤跡，驚傳「被拔光了」。幸好地方人士保種復育有成，農業部林試所鍾詩文博士也帶回六株保種，地方盼市政府協助闢設保育專區。

台灣維管束植物紅皮書名錄將澤珍珠菜評定為區域滅絕等級，列為台灣已滅絕物種之一，台灣僅有一筆於一八九七年的標本採集紀錄，但沒有野生植株觀察紀錄。五年前在基隆暖暖再發現，已時隔一二三年，震撼植物界。

鍾詩文認為，澤珍珠菜突然現身暖暖是個謎，推斷最大原因可能是水鳥傳播。

澤珍珠菜喜愛潮濕環境，白花冠、花梗細長，頂端花苞密集排列宛如珍珠。在地保育人士王醒之說，暖暖運動公園已難找到澤珍珠蹤跡，幸好被林試所帶回六株復育，已保種成功，建議利用附近市政府苗圃闢專區復育，成為暖暖在地物種。

在地社區發展協會志工陳有明、王玉蘭夫婦五年來負責照料澤珍珠菜，王玉蘭說，當初把一株澤珍珠種到社區空地，「很嬌貴，大雨一淋就倒了，很容易爛掉死亡」，逐年摸索出照顧訣竅，到今年已長成有百餘株。澤珍珠菜主要靠種子繁殖，每年多活幾株，就很有成就感。

社區協會執行長王奕荃表示，澤珍珠菜夏天怕熱死，冬天怕爛死，不好照顧，他們從發現地分株十多株由多名志工日夜照顧，近期已開花，復育長成上百株，最怕被昆蟲、鍋牛、山羌吃掉。