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周三起 2波鋒面接力轉雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
未來一周有兩波鋒面接力，首波會在周三晚間至周四通過。聯合報系資料照
未來一周有兩波鋒面接力，首波會在周三晚間至周四通過。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周有兩波鋒面接力，首波會在周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第二波則落在周六至周日，屆時各地也會有局部短暫陣雨。

張竣堯說，今、明兩天受到中層水氣影響，西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部有局部短暫雨，其他為多雲到晴天氣。周三隨著鋒面接近，北部地區將從多雲轉變為局部短暫陣雨的天氣。

張竣堯表示，周三晚間至周四，隨著鋒面通過，全台都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北雨勢明顯，有局部較大雨勢；周五水氣仍偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

張竣堯表示，第二波鋒面則落在周六至周日，屆時各地有局部短暫陣雨，北部、東半部、中部山區有較大雨勢。

溫度方面，張竣堯指出，今天中部以北約十七至廿八度，南部廿一至卅一度，東北部十七至廿五度，花東地區十九至廿六度。周三前溫度將逐日回暖，西半部白天高溫約廿七至卅度，東半部廿四至廿六度；周四至周末受天氣影響，氣溫略下降，低溫約十七至廿二度。

鋒面 雷雨

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