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監督駕駛 學者籲台鐵硬起來

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵今年已發生5起停車不當事件，其中一起竟是因司機員使用手機分心導致，為此，台鐵要求乘車指導員突襲駕駛室檢查手機放置位置。示意圖，非當事人。聯合報系資料照
台鐵今年已發生5起停車不當事件，其中一起竟是因司機員使用手機分心導致，為此，台鐵要求乘車指導員突襲駕駛室檢查手機放置位置。示意圖，非當事人。聯合報系資料照

台鐵近期頻傳停車不當事件，台鐵擬採突擊駕駛室方式檢查有無違規行為。交通學者表示，普悠瑪事故後，運安會就曾建議應在駕駛室裝設監視器，如今又出現駕駛開車使用手機，導致停車不當狀況，台鐵已公司化，就應拿出魄力，強化安全管理。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，普悠瑪事故發生後，運安會建議於駕駛室裝設監視器，但礙於企工及駕駛反彈聲浪大，至今還在研議，如今再發生駕駛開車中使用手機、戴耳機情況，輕則對不準月台門，嚴重的話則將釀大禍，台鐵除不定時檢查駕駛有無違規狀況，應採取更強硬手段來監督。

鄭永祥表示，我國環狀線、機場捷運、淡海輕軌及高雄輕軌均已在駕駛室內裝設影音記錄器，美國、加拿大、南韓也有相關規定，台鐵已公司化又要調漲票價，就應提高服務品質、強化安全管理，建議台鐵與工會好好溝通，工會也應理解以公共安全為最優先。

台灣鐵道暨國土學會秘書長黃柏森表示，無法得知使用手機的駕駛員是新進或有一定年資，但不管是新進還是資深，在駕駛室使用手機都是不安全的行為，有這樣的狀況代表台鐵內部對安全意識有輕忽的地方，未來應妥善思考如何針對駕駛室內行為有更有效的管理方法，從源頭減少不良行為。

使用手機 台鐵 機場捷運

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