聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／陪母候補床位 感謝醫護溫暖

聯合報／ 韋韋（北市文山）
即使在急診室，還是有溫暖在不斷流動。圖／讀者提供
即使在急診室，還是有溫暖在不斷流動。圖／讀者提供

家母照顧我們一家老小，每天忙進忙出，一身病痛，進出醫院掛急診是家常便飯。有一次摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺趕快送急診，傷檢分類後做抽血及心電圖檢查，醫師開藥讓她吃下，並吊了兩瓶藥劑。

雖是後疫情時代，但陪病只允許一人且要快篩陰性才能進去，因急診壅塞等住院的人爆滿，只能等待空病床，在等病床期間，醫護忙碌的身影從未停歇。

隔壁床是一位失智老爺爺外籍看護，看護正在幫老爺爺換尿布，一位護理師連忙過去將布簾拉上，並告訴看護幫病人換尿布要拉上布簾；另一位隔壁床病人因體力不支昏倒，家屬無法立即到院，吃飯喝水下床都需要護理師幫忙，我也會協助呼叫醫護人員。

等病床期間，家母有時想下床如廁，但看我累翻睡著了，不忍叫我起床，每次醒來看到護理師協助母親上床，我想到她們已經很忙了，告訴母親一定要叫醒我，不要增加她們負擔，終於在第三天排到病床，我們才離開急診室。

提醒大家身體出現任何症狀不要輕忽，家母因為怕到醫院，病痛就一直忍耐，拖到要掛急診時已經很嚴重，造成急診室人力吃緊。

心中有滿滿的感謝，即使在急診室，還是有溫暖在不斷流動，覺得能夠生活在這裡真的非常幸福，值得好好珍惜。

外籍看護 爺爺 護理師

延伸閱讀

高雄女開走敞開救護車瘋狂畫面曝 民驚問：人掉下來了

航空護理師高空與死神搶命 他憶金門到台北僅花37分鐘

搶留護理師 軍護每月薪資額度曝光

誇張！高雄女醫院急診室前開走救護車 沿路飆車半小時被攔捕

相關新聞

1周2波鋒面接力！周三起變天 雷雨連炸2天「全台溼答答」

明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通...

健康主題館／便血小心大腸癌 4種狀況快就醫

糞便帶有血絲該怎麼辦？到底是痔瘡、腸道發炎，還是令人聞之色變的大腸癌？土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園表示，若血液呈現鮮紅...

健康名人堂／醫糾鑑定關鍵在道理 不在具名

2023年底，立法院修訂刑事訴訟法，一改過去匿名做法，規定醫師若參與刑事案件鑑定，必須具名，並在必要時，還可能到庭接受交...

第35屆醫奉獎 受理推薦報名

為樹立醫藥衛福相關領域從業人員典範，「中華民國第35屆醫療奉獻獎」開始接受報名，請大家舉薦合乎本獎項選拔標準的醫藥衛福及...

健康你我他／陪母候補床位 感謝醫護溫暖

家母照顧我們一家老小，每天忙進忙出，一身病痛，進出醫院掛急診是家常便飯。有一次摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺趕快送急診，...

索馬利蘭醫院不做CPR？ 醫師來台受訓改變急救觀念

對心臟停止跳動病患施作CPR（心肺復甦術），在台灣是標準動作，索馬利蘭卻不普及。來台受訓的索國醫師指出，深受台灣急診應處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。