健康你我他／陪母候補床位 感謝醫護溫暖

家母照顧我們一家老小，每天忙進忙出，一身病痛，進出醫院掛急診是家常便飯。有一次摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺趕快送急診，傷檢分類後做抽血及心電圖檢查，醫師開藥讓她吃下，並吊了兩瓶藥劑。

雖是後疫情時代，但陪病只允許一人且要快篩陰性才能進去，因急診壅塞等住院的人爆滿，只能等待空病床，在等病床期間，醫護忙碌的身影從未停歇。

隔壁床是一位失智老爺爺及外籍看護，看護正在幫老爺爺換尿布，一位護理師連忙過去將布簾拉上，並告訴看護幫病人換尿布要拉上布簾；另一位隔壁床病人因體力不支昏倒，家屬無法立即到院，吃飯喝水下床都需要護理師幫忙，我也會協助呼叫醫護人員。

等病床期間，家母有時想下床如廁，但看我累翻睡著了，不忍叫我起床，每次醒來看到護理師協助母親上床，我想到她們已經很忙了，告訴母親一定要叫醒我，不要增加她們負擔，終於在第三天排到病床，我們才離開急診室。

提醒大家身體出現任何症狀不要輕忽，家母因為怕到醫院，病痛就一直忍耐，拖到要掛急診時已經很嚴重，造成急診室人力吃緊。

心中有滿滿的感謝，即使在急診室，還是有溫暖在不斷流動，覺得能夠生活在這裡真的非常幸福，值得好好珍惜。