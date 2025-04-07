健康主題館／便血小心大腸癌 4種狀況快就醫
糞便帶有血絲該怎麼辦？到底是痔瘡、腸道發炎，還是令人聞之色變的大腸癌？土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園表示，若血液呈現鮮紅色，大多是良性的腸胃道疾病所引起；若出血顏色偏暗紅，要小心是癌細胞侵襲正常組織。
洪欣園指出，大腸癌的症狀多樣，有時很難與其他疾病區分，尤其是國人腸胃道疾病的盛行率高，交替出現腹瀉、腹痛、脹氣、便祕、下腹痛等，容易忽略大腸癌罹病初期症狀。大腸癌20%與遺傳、基因有關，80%則是老化、不良生活習慣造成，「飲食」更是後天致病的關鍵。
「大腸癌是吃出來的病。」洪欣園說，大腸癌有年輕化趨勢，西化飲食習慣可能是元凶之一。他觀察，低纖維、高脂肪、多加工食品的飲食型態，會加速身體發炎，並干擾腸道的微生物生態。而年輕人喜愛吃燒烤、油炸食物、含糖飲料，再加上缺乏運動，這些都是大腸癌發病率攀升的主因。
罹病年輕化 有家族史應定檢
過去大腸癌主要好發於50歲以上的族群，近年來確診患者的年齡愈來愈年輕，洪欣園呼籲，除了注意後天飲食、生活習慣等危險因子，有大腸癌家族病史的人需提高警覺。國健署自今年一月起擴大大腸癌篩檢服務對象，45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者，可每2年接受1次免費的糞便潛血檢查。
洪欣園分享，曾遇到一名27歲的患者，因母親患有大腸癌，因此特別注意身體的變化，但有一次出現血便，立刻就診檢查，果然發現腫瘤，還好是一期，即以內視鏡切除，術後良好。
他表示，大腸癌初期為黏膜病變，尚未侵犯肌肉層前，有機會透過大腸鏡把病灶切除乾淨；早期診療的存活率高，5年存活率達9成以上。
大腸癌的主要檢查方式，包括糞便潛血、大腸鏡，前者利用「定量免疫法」偵測人類血紅素特異抗體，採樣方便、精準度高達8成。洪欣園提醒，若糞便潛血驗出陽性仍要進行大腸鏡檢查，觀察大腸內層黏膜變化、是否有瘜肉，大腸鏡可以直接取樣做切片或是將瘜肉切除。
瘜肉分兩種 腺瘤性建議切除
發現大腸瘜肉一定要切除嗎？洪欣園說，瘜肉可分為增生性、腺瘤性；50歲以上的人逾半都有增生性瘜肉，癌變機率低，不一定要切除。但是腺瘤性瘜肉容易變惡性，無論大小都建議切除，且每2至3年就要再次檢查，持續追蹤減少大腸癌的發生。
大腸癌初期無明顯症狀，但是腫瘤長大壓迫到器官組織時，最直接是改變排便習慣，洪欣園提醒，若出現下列情形，應就醫檢查確定病因。
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