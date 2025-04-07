健康名人堂／醫糾鑑定關鍵在道理 不在具名

施壽全 2023年底，立法院修訂刑事訴訟法，一改過去匿名做法，規定醫師若參與刑事案件鑑定，必須具名，並在必要時，還可能到庭接受交互詰問。此事雖曾遭衛福部反對，但在司法部門強勢運作下，還是通過了。

然後，從2024年開始，司法機關若有涉及刑事的醫療糾紛案件，無論是函詢衛福部委託醫策會組成的醫事審議委員會，或逕自尋求大型醫院協助，希望釐清糾紛中的專業爭議點，均被退件。據了解已有上百甚至數百案件的審理遭到擱置，嚴重影響訴訟當事人的權益。

數百案卡關 重啟修法才有解

這件事就這樣僵住了。雖然有人提議，對鑑定醫師，可採取視訊或秘密證人的方式處理，但似乎也不得要領，恐怕只有靠重啟修法才能解決，因為問題的癥結，正是因為程序邏輯上有值得商榷之處：難道沒有具名，就代表不負責任？是否一定要具名，才表示所提出的意見，符合專業要求？

社會上有各式各樣事工，其政策與施行是否妥當，往往需要相關領域的專業鑑定才能確認。所謂專業鑑定的執行者，有時是團體，有時是個人，若鑑定者是團體，則負責的就是團體，絕無因不是個人具名，就代表不負責任的道理。

團體當然是由個人所組成，團體提出的意見，有時是團體共識，有時也的確是先委請某專人擬定，但最後還是由團體背書。團體中的個人可具名，也能匿名，主要必須取決於該事工的「敏感」程度。

涉敏感判斷 匿名以公正客觀

所謂敏感，常是指所涉權益事關重大，為確保鑑定者能在事前或事後均無受到干擾之虞的情境下，做出盡量公正客觀的判斷，所以幾乎都是採取「匿名」方式進行，絕非僅醫療糾紛鑑定為然。

承接絕大多數醫療糾紛鑑定案件的醫審會，其成員包括資深醫師與法學專家，受託主審的醫師提出的鑑定意見，必須獲得眾委員認可，字斟句酌定稿後，才會回覆給司法機關，若因主審醫師未具名，就否定醫審會公信力，完全沒有道理。

醫審會選擇鑑定者，當然首先需要排除相關醫院的利益衝突。但無論是何人主審，都不曾出現在醫療糾紛案件現場，所以鑑定的主要依據，就是病歷紀錄。而除病歷之外，鑑定者經常還需要找尋文獻資料作為鑑定佐證。

但最重要的是，醫審會只是協助澄清疑慮，意見是否被接受，還是得由司法機關裁量。過往司法機關絕大多數都會採納醫審會意見，因為其意見中含有能說服司法人員的道理。由醫審會出具鑑定意見的模式運作已久，為何突然變成需個人具名才可信賴？

醫界普遍覺得，醫師平日就很忙了，要具名，還要蒞庭，真的是叫醫師情何以堪？事實上，要鑑定醫師到庭作證或備詢，表面上似是能使人權照顧更加周延，但如此的想法其實很矯情，因為鑑定醫師既然不在出事現場，依據病歷與文獻的判斷都已寫在報告中了，還有什麼好說的。

雖然也有人說，鑑定報酬太低，如果提高報酬，說不定「重賞之下會有勇夫」。個人覺得，提高報酬，或許真的會有勇夫，但以此來合理化鑑定具名的制度絕非妥當之舉，因為確認醫療糾紛鑑定的關鍵，不是具名，而是鑑定內容是否有道理。

（作者施壽全為安寧照顧基金會董事長、馬偕紀念醫院前院長）