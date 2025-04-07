北市聯醫推心理諮詢 短時門診490元

為照顧民眾心理健康，北市立聯合醫院全觀心理健康中心提供有50分鐘心理健康諮詢門診，今年起推出價格便宜三分之一、20分鐘全觀心理單次諮詢門診，盼造福想尋找心輔資源的民眾。

北市聯醫表示，全觀心理健康中心致力提供社區心理健康服務，心理師團隊2020年5月起加入各院區「心理健康諮詢門診」，每次諮詢時間為50分鐘，自費含掛號費共1550元；現有7位心理師每周在中興、忠孝、林森、婦幼、陽明等院區提供諮詢服務。

不過該中心常接獲民眾反映，有心理困擾卻不確定該不該掛號50分鐘的自費心理諮詢，也有民眾只是想先談談、釐清問題方向但不知如何開始。該中心今年起試辦自費「全觀心理單次諮詢門診」，單次短時心理諮詢20分鐘，收費採自費含掛號費共490元。

聯醫表示，全觀心理健康中心陸續在市府門診部、信義門診部、中正門診部、中山門診部、北投門診部、萬華門診部開診，專業心理師陪民眾釐清困擾，提供適合的心理資源與調適建議，皆採網路掛號。